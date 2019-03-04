«Вкусвилл» заключит одну из крупнейших сделок года на рынке складов

Активность «Вкусвилла» на рынке складов Копылова объясняет тем, что компания активно наращивает торговую сеть Андрей Гордеев / Ведомости

Ритейлер «Вкусвилл» ведет переговоры с PNK Group об аренде 104 000 кв. м в логистическом комплексе «PNK парк Вешки», рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам потенциальной сделки. Об этом также знают три консультанта, работавших с компаниями. Они уточняют, что сначала «Вкусвилл» арендует около 80 000 кв. м в этом объекте, но у него будет возможность увеличить площади еще на 24 000 кв. м. Сделка совершается по схеме build-to-suit, т. е. PNK Group построит объект под нужды «Вкусвилла». На сайте PNK Group сказано, что сейчас в «PNK парк Вешки» запланировано строительство как раз чуть более 80 000 кв. м.

Сделка может быть закрыта уже в марте, уточняют собеседники «Ведомостей». Представитель «Вкусвилла» от комментариев отказался. Директор PNK Group Юрий Менухов сказал лишь, что «PNK парк Вешки» благодаря удобному расположению – всего в полукилометре от МКАД по Алтуфьевскому шоссе – очень интересен клиентам и сейчас компания ведет переговоры с несколькими претендентами на аренду или покупку индустриального здания там.

Учитывая близость «PNK парк Вешки» к МКАД, стоимость аренды там может составлять 5000–5500 руб. за 1 кв. м в год без учета налогов и расходов на обслуживание, говорит директор департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank Сергей Кузичев. Такая же оценка и у директора департамента складской и индустриальной недвижимости ILM Russia Александра Перфильева. Получается, что «Вкусвилл» будет ежегодно платить за аренду склада 400–440 млн руб., а после расширения – 520–572 млн руб.

Ритейлеры набирают склады Ритейлеры – основные арендаторы и покупатели складов в Московском регионе. По данным JLL, в 2018 г. на них пришлось 54% от всех сделок и их доля на рынке растет: годом ранее она составляла 41%, а в 2016 г. – 36%. Так, в прошлом году «Леруа Мерлен» договорилась с PNK Group о строительстве распределительного центра на 140 000 кв. м в комплексе «Белый Раст». Эта сделка стала крупнейшей не только в прошлом году, но и за всю историю рынка складов. Кроме того, Ozоn подписал договор об аренде 94 000 кв. м (с возможностью расширения до 122 000 кв. м) в логистическом парке «Север» на Ленинградском шоссе.

В ассортименте «Вкусвилла» высока доля свежих и скоропортящихся продуктов, поэтому для сети склад возле МКАД удобен для оперативного пополнения магазинов, объясняет выбор объекта Перфильев. «Вкусвилл» второй год подряд наращивает складские площади, указывает руководитель направления аналитики торговой и складской недвижимости JLL Оксана Копылова: в начале прошлого года ритейлер арендовал 52 000 кв. м в «PNK Северное Шереметьево». Тогда это был единственный готовый склад такой площади с температурным режимом, который сдавался в аренду, говорит Перфильев.

Активность «Вкусвилла» на рынке складов Копылова объясняет тем, что компания активно наращивает торговую сеть и новый склад позволит ей эффективно обслуживать магазины в Москве. «Вкусвилл» – один из наиболее активных игроков на рынке ритейла, компания ежегодно открывает по 150–250 магазинов, соглашается Кузичев. Сейчас у ритейлера около 720 магазинов, за прошлый год была открыта 321 точка, говорил в феврале директор по строительству «Вкусвилла» Кирилл Щербаков. Сколько точно магазинов планируется открыть в этом году, компания не сообщала. Также ритейлер недавно объявил о запуске программы доставки продуктов на дом, напоминает Кузичев, а поскольку с ростом бизнеса усложняется и логистика доставок, то компании нужен новый современный склад. Ритейлеры активно арендуют склады, расположенные ближе к МКАД, несмотря на более высокие ставки аренды, добавляет Кузичев, скорость доставки становится ключевым фактором для бизнеса с учетом быстрого роста доли онлайн-ритейла.

Сделка между «Вкусвиллом» и PNK Group станет одной из крупнейших на рынке аренды складов в 2019 г., говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. О конкретных закрытых сделках пока не сообщалось, но в этом году Lamoda, по их словам, может арендовать 50 000–60 000 кв. м с возможностью расширения до 100 000 кв. м, а «Яндекс.Маркет» – около 40 000 кв. м в логопарке «Софьино».