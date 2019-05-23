Группа «Основа» покупает апарт-комплекс Mainstreet в Кунцеве

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ГК «Основа»

Группа «Основа», созданная руководством девелопера «Мортон», продолжает наращивать портфель проектов в Москве: она построит апарт-комплекс Mainstreet в Кунцеве.

ГК «Основа» до конца мая может приобрести проект апарт-комплекса Mainstreet в Кунцеве, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к разным участникам сделки, три брокера, работавших с этим объектом, и один из претендентов на него. Переговоры по проекту в финальной стадии, подтвердил информацию президент «Основы» Александр Ручьев. Для строительства объекта группе уже одобрено проектное финансирование от одного из банков, добавил он, это будет первый проект «Основы», жилье в котором будет продаваться через эскроу-счета.