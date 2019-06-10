Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4831 от 11.06.2019 под заголовком: Двойное дно дачной амнистии

Более 1,1 млн прав на дома и участки зарегистрировано по «дачной амнистии» в Московской области

Но упрощенный порядок регистрации вступает в противоречие с требованиями местных властей к документам

Для домовладений со статусом ИЖС действие дачной амнистии (так называют упрощенный порядок регистрации) прекратилось в августе 2018 г., для садовых домов – 1 марта 2019 г. Недавно в Думу был внесен законопроект, предлагающий возобновить дачную амнистию и продлить ее действие до 1 марта 2022 г.

В этом нет ничего нового: с 2006 г. дачную амнистию продлевали уже четыре раза. Закон относится и к участкам, и к постройкам. С 2006 г. в упрощенном порядке в целом по России оформлено около 10 млн участков и 3,5 млн домов.

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