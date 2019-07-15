Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4855 от 16.07.2019 под заголовком: Железный квартал

Акционеры Evraz начинают крупный девелоперский проект в Москве

Компания Абрамова и Фролова построит в Москве жилой квартал на 1,2 млн кв. м

Акционеры Evraz Group начинают большую стройку в Москве: компания «Ферро-строй» Александра Абрамова и Александра Фролова возведет жилой квартал на 1,2 млн кв. м на Очаковском шоссе

Группа компаний «Ферро-строй» (основные владельцы – акционеры металлургической Evraz Group Александр Абрамов и Александр Фролов) планирует построить крупный жилой квартал на территории промзоны в Очаково-Матвеевском между Очаковским и Аминьевским шоссе, рассказали «Ведомостям» два брокера, работающих в этом районе. На сайте компании Master’s Plan, которая разрабатывала проект, сказано, что общая территория застройки превысит 72 га, на ней планируется возвести 1,22 млн кв. м недвижимости. Из них 700 000 кв. м составит жилье, знает управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая. Кроме жилья инвестор хочет построить на данной территории коммерческую недвижимость, объекты инфраструктуры (школы, детские сады, крытый каток), уточнил представитель Москомстройинвеста.

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Комментарии
9477627
08:51 16.07.2019
"Участок находится вдали от действующих станций метро, железной дороги, потоков общественного транспорта", - предупреждает ведущий аналитик ЦИАНа Александр Пыпин. Хороший комментарий и факты интересные: вообще-то там через дорогу строится станция метро Аминьевское шоссе БКЛ, а вместе с метро будет в рамках ТПУ построена ж/д станция Киевского направления "Аминьевская". Промзону тоже всю со временем реорганизают..
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