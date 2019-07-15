Акционеры Evraz начинают крупный девелоперский проект в Москве
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Акционеры Evraz Group начинают большую стройку в Москве: компания «Ферро-строй» Александра Абрамова и Александра Фролова возведет жилой квартал на 1,2 млн кв. м на Очаковском шоссе
Группа компаний «Ферро-строй» (основные владельцы – акционеры металлургической Evraz Group Александр Абрамов и Александр Фролов) планирует построить крупный жилой квартал на территории промзоны в Очаково-Матвеевском между Очаковским и Аминьевским шоссе, рассказали «Ведомостям» два брокера, работающих в этом районе. На сайте компании Master’s Plan, которая разрабатывала проект, сказано, что общая территория застройки превысит 72 га, на ней планируется возвести 1,22 млн кв. м недвижимости. Из них 700 000 кв. м составит жилье, знает управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая. Кроме жилья инвестор хочет построить на данной территории коммерческую недвижимость, объекты инфраструктуры (школы, детские сады, крытый каток), уточнил представитель Москомстройинвеста.
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