Акционеры Evraz начинают крупный девелоперский проект в Москве

Компания Абрамова и Фролова построит в Москве жилой квартал на 1,2 млн кв. м

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













«Ферро-строй» специализируется на строительстве жилья и коммерческой недвижимости Ферро-строй

Акционеры Evraz Group начинают большую стройку в Москве: компания «Ферро-строй» Александра Абрамова и Александра Фролова возведет жилой квартал на 1,2 млн кв. м на Очаковском шоссе

Группа компаний «Ферро-строй» (основные владельцы – акционеры металлургической Evraz Group Александр Абрамов и Александр Фролов) планирует построить крупный жилой квартал на территории промзоны в Очаково-Матвеевском между Очаковским и Аминьевским шоссе, рассказали «Ведомостям» два брокера, работающих в этом районе. На сайте компании Master’s Plan, которая разрабатывала проект, сказано, что общая территория застройки превысит 72 га, на ней планируется возвести 1,22 млн кв. м недвижимости. Из них 700 000 кв. м составит жилье, знает управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая. Кроме жилья инвестор хочет построить на данной территории коммерческую недвижимость, объекты инфраструктуры (школы, детские сады, крытый каток), уточнил представитель Москомстройинвеста.