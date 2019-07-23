Sminex может лишиться участка рядом с Третьяковской галереей

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За этот участок структура «Росатома» выручила 3,7 млрд руб. Евгений Разумный / Ведомости

Компании «Метрополис» и «Юнифарм экспресс» обратились в Арбитражный суд Москвы с иском о признании аукциона по продаже имущества Государственного научно-исследовательского и проектного института редкометаллической промышленности («Гиредмет», 85% – у «Атомэнергопрома», «дочки» госкорпорации «Росатом») недействительным, сказано на сайте суда. «Гиредмету» принадлежал участок в 1,6 га и 14 зданий на 30 000 кв. м в Большом Толмачевском переулке, но в конце июня институт продал их на открытых торгах за 3,68 млрд руб. фирме «Специализированный застройщик «Толмачевский», связанной с инвесткомпанией Sminex. Само общество выступает в иске третьим лицом.

Из материалов суда следует, что «Метрополис» организовывал и управлял строительством на территории «Гиредмета» жилого комплекса по договору с компанией «Фарминжиниринг». Последняя несколько лет назад заключила с институтом инвестконтракт на возведение комплекса на 30 000 кв. м. Но два года назад «Гиредмет» в одностороннем порядке расторг договор из-за долгов и выставил свое имущество на торги. «Фарминжиниринг» оспаривал это в суде. Эту компанию в 2010 г. учредила фирма депутата Госдумы Алексея Чепы. Спустя три года ее владельцами стали «Лидворк лимитед» и «Карлсон лифт» (им управляла УК «Управление» бывшей жены главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина Марины). В 2018 г. в решении арбитражного суда ее единственным акционером указана «Лидворк лимитед», а ее собственником – Яков Панченко (его представитель от комментариев отказался).