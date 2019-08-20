Крупнейшая сделка на рынке офисной недвижимости Москвы не состоялась

Андрей Гордеев / Ведомости

Головная структура «Группы Тинькофф», TCS Group Holding, отказалась от размещения своей штаб-квартиры в бизнес-центре «Акватория» на Ленинградском шоссе, говорится в ее материалах. Оливер Хьюз, предправления основного актива группы, «Тинькофф банка», на телеконференции причин срыва не назвал. «Просто не сложилось», – был лаконичен он. Вопрос отказались комментировать как официальный представитель группы, так и представитель консультанта сделки S.A Ricci.

«Группа Тинькофф» договорилась с компанией Wainbridge Кирилла Писарева об аренде у нее всей офисной части «Акватории». Об этом стороны объявили в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Общая площадь «Акватории» – около 150 000 кв. м, из них около 75 000 кв. м – офисная часть, остальное – жилье. «Тинькофф» планировала арендовать примерно 68 000 кв. м, из которых 63 000 кв. м – офисы, остальное – инфраструктура, включая физкультурно-оздоровительный центр. Срок аренды – 10 лет с возможностью продления. Группа хотела переехать в новую штаб-квартиру после завершения строительства объекта – в конце 2022 г. В «Акватории» должны были разместиться все подразделения группы: «Тинькофф банк», «Тинькофф страхование», виртуальный оператор «Тинькофф мобайл» и сеть «Тинькофф центр разработки». Сейчас их офисы находятся в разных районах Москвы: в бизнес-центрах «Диапазон» на Волоколамском шоссе, «Водный» на Головинском шоссе, Mirland Plaza в Савеловском районе и др.

«Расторжение сделки не стало для нас неожиданностью», – заявил «Ведомостям» президент Wainbridge Майкл Белтон. Соглашение, подписанное на форуме, по его словам, носило предварительный характер, а документы по сделке находились в стадии финального оформления. Стороны продолжали обсуждать детали и коммерческие условия размещения штаб-квартиры в «Акватории», но не смогли прийти к компромиссу, добавил он.

Сделка между «Тинькофф» и Wainbridge могла стать крупнейшей на рынке аренды офисной недвижимости за всю его историю. До этого рекорд принадлежал Сбербанку, который в 2008 г. арендовал у Midland Development 56 000 кв. м в бизнес-парке «Южный порт». Позже банк эти площади выкупил. Второе место у «Ростелекома»: сейчас он занимает почти 48 000 кв. м в бизнес-парке Comcity на Киевском шоссе.

По словам Хьюза, «Группа Тинькофф» изучает другие варианты размещения головного офиса. Конкретные объекты он не называл, но не исключил, что штаб-квартир будет две, одна из которых – в текущем офисе компании на «Водном стадионе». Сейчас «Тинькофф» рассматривает практически все офисные объекты в районе Ленинградского проспекта и Ленинградского шоссе, среди них бизнес-центры «Искра парк», «Алкон-2», «Большевик», а также проект AFI Development в районе Белорусского вокзала, знают три консультанта, работавшие с группой. Представитель «Галс девелопмент» (владеет «Искра парком») от комментариев отказался; запросы собственникам других офисных комплексов остались без ответа.

Правда, два консультанта не исключают, что «Тинькофф» еще вернется к переговорам по «Акватории», тем более что отказ от сделки с Wainbridge дает ей возможность получить более выгодные условия по этому объекту. Впрочем, Белтон говорит, что у компании есть другие претенденты – крупные российские и международные компании, с которыми сейчас идут переговоры. В 2019 г. интерес к проекту со стороны крупных арендаторов резко возрос и компания намерена начать строительство офисной части в ближайшее время, добавляет он.

«В настоящий момент альтернатив «Акватории» в Москве объективно единицы, а в районе текущего расположения «Тинькофф» их в принципе нет», – считает старший директор отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова и соглашается директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Константин Лосюков. Есть объекты, которые в силу тех или иных причин не удалось заполнить, но это в основном здания, расположенные за пределами МКАД, с ограниченной транспортной доступностью, например «Неополис» или «К2», добавляет Лосюков, но для такой крупной компании, как «Тинькофф», наиболее оптимальный вариант размещения – предварительная аренда или покупка площадей в строящемся или запланированном офисном здании, например в «Москва-сити» (Neva Towers или Grand Tower) или «Тверская плаза» на Грузинском Валу. Аренда проектов, расположенных ближе к центру, будет стоить дороже, указывает Денисова.