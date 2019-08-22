Москва купит офис погибшего основателя Музея русской иконы Михаила Абрамова

Статья опубликована в № 4883 от 23.08.2019 под заголовком: Михаил Абрамов готовил сделку в интересах суда

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Москва купит часть делового квартала «Верейская плаза» для размещения судов Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство Москвы планировало выкупить у компании Plaza Development часть делового квартала «Верейская плаза», расположенного на западе города, рядом с Аминьевским шоссе, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к разным сторонам переговоров. По их словам, изначально речь шла о приобретении около 20 000 кв. м в четвертой очереди бизнес-центра (общая площадь здания – 50 000 кв. м), но в последний момент стороны договорились уже о 32 000 кв. м.

Рыночная стоимость такой недвижимости, по мнению управляющего партнера ILM Андрея Лукашева, составляет 3,8 млрд руб. Оценка директора департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Игоря Рогановича – 3,2–3,8 млрд руб.