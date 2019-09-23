Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4905 от 24.09.2019 под заголовком: Три офиса для «Тинькофф»

Группа «Тинькофф» ищет новый офис

Компания хочет собрать под одной крышей все подразделения

Головная структура финансовой Группы «Тинькофф» – TCS Group Holding продолжает искать офис под штаб-квартиру. Сейчас у компании есть три варианта, из которых она выбирает, рассказали «Ведомостям» один из партнеров группы, а также три консультанта, работавших с разными сторонами переговоров. По их словам, компания договаривается об аренде площадей в многофункциональном комплексе «Тверская плаза» (92 300 кв. м), который строит AFI Development Льва Леваева на Грузинском Валу. Там группа может занять всю офисную часть на 75 200 кв. м. Сам объект, в который девелопер планировал инвестировать 12 млрд руб., будет введен в эксплуатацию к 2021 г.

Если «Тинькофф» договорится с собственниками «Тверская плаза», это будет крупнейшая сделка на рынке аренды офисов за всю его историю. До этого рекорд принадлежал Сбербанку, который в 2008 г. снял 56 000 кв. м в БЦ «Южный порт». Впрочем, через несколько месяцев после сделки банк решил выкупить его.

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