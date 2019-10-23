Статья опубликована в № 4926 от 23.10.2019 под заголовком: Сад внутри
Из 50 элитных проектов собственный зеленый двор имеют 34
Но стараниями девелоперов интересные ландшафты появляются все чаще
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В тренде среднерусский и европейский ландшафт с березами, липами, рябиной, сиренью и туей – они лучше выживают в наших широтах
ПСН
В тренде среднерусский и европейский ландшафт с березами, липами, рябиной, сиренью и туей – они лучше выживают в наших широтах.
По данным отдела аналитики компании Insigma, в клубных жилых проектах Центрального административного округа на 1 кв. м жилья приходится от 0,03 до 0,13 кв. м благоустроенной территории комплекса «для прогулок и отдыха для резидентов». Аналитики Sminex подсчитали, что из 50 элитных проектов собственный зеленый двор имеют 34 (68%). Это действительно роскошь для плотно застроенного центра, где застройщики исторически пытались выжать как можно больше метров из дорогой земли.
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