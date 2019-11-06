Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4936 от 07.11.2019 под заголовком: Huawei нашла крышу в Москве

Huawei может выкупить деловой квартал «Новоспасский»

Это будет одна из крупнейших сделок за последние годы

Китайская корпорация Huawei договаривается с группой ПСН о покупке делового квартала «Новоспасский» (110 000 кв. м) на Дербеневской набережной. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к разным сторонам переговоров. Они уточняют, что никаких документов пока не подписано.

«Мы подтверждаем интерес Huawei к нашему проекту», – сообщил «Ведомостям» представитель ПСН, добавив, что переговоры находятся на раннем этапе. Представители Huawei и JLL, которую собеседники «Ведомостей» называют консультантом этой сделки, от комментариев отказались.

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