Группа «Самолет» меняет гендиректора

У Елистратова гораздо больший опыт в финансах, он хорошо знает всех крупных инвесторов и отвечает в компании за взаимодействие как с ними, так и с землевладельцами, продолжает собеседник «Ведомостей». Он долго работал в банках и инвестиционных компаниях, а также участвовал в крупных сделках по привлечению капитала.