Группа «Самолет» меняет гендиректора
Гендиректором группы компаний «Самолет» станет член совета директоров, управляющий директор девелопера Антон Елистратов. Он сменит Игоря Евтушевского, рассказали «Ведомостям» два сотрудника компании, которых уведомили о предстоящем назначении. Представитель «Самолета» это подтвердил.
ГК «Самолет» – один из крупнейших девелоперов жилья в Московском регионе. Портфель компании превышает 12 млн кв. м. Крупнейшие акционеры – миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин и бизнесмен Павел Голубков. Кроме того, миноритарием входящей в группу фирмы «Самолет две столицы» (строит в Москве и Санкт-Петербурге) является структура брата губернатора Московской области Андрея Воробьева Максима (у нее 25%).
Евтушевский – один из основателей «Самолета». Он миноритарий компании и руководил ею с момента создания в 2012 г. До этого он занимал руководящие должности в различных девелоперских компаниях – «Ведис девелопменте», «Главстрой СПб», «Главстрой-менеджменте». Теперь он возглавит комитет по стратегии в совете директоров, говорит представитель «Самолета».
Смена гендиректора отчасти связана с тем, что «Самолет» планирует выходить на рынки капитала, сказал человек, близкий к компании, в частности, группа планирует провести IPO. Акционеры группы в прошлом году одобрили листинг акций на Московской бирже. Она планировала предложить инвесторам более 45% акций и привлечь таким образом $250 млн, сообщал Bloomberg прошлым летом.
У Елистратова гораздо больший опыт в финансах, он хорошо знает всех крупных инвесторов и отвечает в компании за взаимодействие как с ними, так и с землевладельцами, продолжает собеседник «Ведомостей». Он долго работал в банках и инвестиционных компаниях, а также участвовал в крупных сделках по привлечению капитала.
Представитель «Самолета» не комментирует планы девелопера провести IPO.
Крупнейший проект «Самолета» – «Пригород Лесное» на 3,5 млн кв. м рядом с Видным. Компания также строит апарткомплекс «Спутник» на 900 000 кв. м в Мякинине, жилые комплексы «Большое Путилково», «Остафьево», «Алхимово» и т. д.