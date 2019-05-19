ГК «Самолет» поможет мелким девелопером обойти новые правила долевого строительства

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ГК «Самолет» запускает новую партнерскую программу, в рамках которой она предлагает владельцам участков и небольшим девелоперам помощь с реализацией строительных проектов Евгений Разумный / Ведомости

ГК «Самолет» запускает новую партнерскую программу, в рамках которой она предлагает владельцам участков (от 10 га) и небольшим девелоперам помощь с реализацией строительных проектов в Московском регионе и Санкт-Петербурге, рассказал «Ведомостям» член совета директоров группы Антон Елистратов. С 1 июля 2019 г. в России вступают в силу новые правила долевого строительства, застройщики должны будут продавать квартиры через эскроу-счета. Из-за этого некоторые небольшие компании не смогут привлекать проектное финансирование на свои объекты и фактически должны будут уйти с рынка. Партнерство с ГК «Самолет» позволит таким игрокам получить финансирование за счет совместной реализации жилых объектов, при этом увеличить прибыль от таких проектов и снизить риски, объясняет Елистратов. Сама же группа, по его словам, сможет увеличить свой портфель проектов.

Детальные условия работы с землевладельцами Елистратов не раскрыл, сообщив лишь, что условия партнерской программы гибкие. «Где-то речь пойдет только об использовании франшизы «Самолет», а где-то о фактическом выкупе бизнеса, но не за деньги, а за прибыль в будущем проекте», – уточняет он, уверяя, что схема будет финансово выгодной для потенциальных партнеров. Сейчас «Самолет» ведет переговоры примерно по 10 проектам, самый маленький из которых около 80 000 кв. м жилья, сообщил собеседник «Ведомостей, но имена компаний не назвал.