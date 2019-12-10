На территории завода «Москвич» появится еще 100 000 кв. м жилья

Девелоперская компания MR Group построит на территории завода «Москвич», расположенного на Волгоградском проспекте, вторую очередь жилого комплекса «Метрополия». Об этом «Ведомостям» рассказали два брокера, работавших с проектом. Общая площадь второй очереди, по их словам, – около 100 000 кв. м.