Недвижимость

Девелопер Sminex Алексея Тулупова купил особняк на Чистых прудах

Он может перестроить его в элитный жилой комплекс
Антон Филатов
Антон Филатов
В портфеле Smineх особняк в Потаповском переулке не первый объект, которым раньше владел «Росатом» (на фото) /Яндекс.Карты

Девелоперская компания Sminex сообщила о покупке площадки на Чистых прудах. Другие подробности она не раскрыла. Девелопер стал владельцем особняка площадью 6700 кв. м в Потаповском переулке, знают три консультанта, работавших со Sminex, и один из ее партнеров.

По данным Росреестра, сейчас это здание находится на балансе компании АО «Потаповское». Это АО выступает правопреемником Всероссийского производственного объединения «Зарубежатомэнергострой». Оно входило в «Росатом», в 2016 г. госкорпорация продала его акции на торгах, сказано на ее сайте. Найти итоговый протокол торгов не удалось.

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