Девелопер Sminex Алексея Тулупова купил особняк на Чистых прудах

Девелоперская компания Sminex сообщила о покупке площадки на Чистых прудах. Другие подробности она не раскрыла. Девелопер стал владельцем особняка площадью 6700 кв. м в Потаповском переулке, знают три консультанта, работавших со Sminex, и один из ее партнеров.