Группа ФСК Владимира Воронина добилась снятия ареста с акций ДСК-1

Основанный в 1961 г. ДСК-1 – один из крупнейших домостроительных комбинатов России. Спор о его акциях идет несколько лет. В 2004 г. неустановленные лица получили чистые листы с подписями Копелева и продали акции ДСК-1 фирме Noble Technologies, писал «Коммерсантъ». Затем стороны расторгли сделку, но по условиям договора Копелев должен был выплатить другой фирме – Kithia Limited – 241 млн швейцарских франков. Сам комбинат с 2016 г. принадлежит одному из крупнейших застройщиков жилья Московского региона – группе ФСК Владимира Воронина (ранее – ФСК «Лидер»).