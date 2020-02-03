Девелопер «Самолет» начинает мегапроект в новой Москве

Представитель девелопера эту информацию подтвердил. Компания, по его словам, планирует объединить участок с тремя другими в новой Москве – в поселении Рязановское и поселках Остафьево и Алхимово. В результате общая площадь территории составит 580 га. Там «Самолет», говорит его представитель, к 2035 г. хочет построить кластер на 2,3 млн кв. м жилья, коммерческой недвижимости и инфраструктуры. Инвестиции в проект составят 170 млрд руб., прогнозирует собеседник «Ведомостей».