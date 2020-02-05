На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд

У председателя совета директоров Kalinka Group Екатерины Румянцевой другие данные. Из ее слов следует, что дорогих квартир в прошлом году было продано примерно на 75 млрд руб. Количество сделок упало на 10%, но сами квартиры при этом стали больше. Общая площадь проданного жилья не изменилась и составила 111 000 кв. м.