На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд
Продажи дорогих квартир в прошлом году выросли на треть и превысили 100 млрд рублей
В прошлом году московские девелоперы дорогого жилья увеличили продажи на 32% до 102 млрд руб., говорится в отчете консалтинговой компании Knight Frank. Компания ведет подсчеты с 2015 г. Прошлогодний результат – абсолютный рекорд. Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142 000 кв. м, сказано в отчете.
У председателя совета директоров Kalinka Group Екатерины Румянцевой другие данные. Из ее слов следует, что дорогих квартир в прошлом году было продано примерно на 75 млрд руб. Количество сделок упало на 10%, но сами квартиры при этом стали больше. Общая площадь проданного жилья не изменилась и составила 111 000 кв. м.
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