Сколько нужно бизнес-центров

По подсчетам центра развития недвижимости Becar Asset Management, в 2019 г. было введено более чем в 3 раза больше офисных площадей, чем в 2018 г., – 365 800 кв. м (GLA), из которых 43% приходится на класс А. По данным Cushman & Wakefield – 386 000 кв. м. Девелоперскую активность заместитель руководителя департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield Татьяна Дивина связывает с нехваткой крупных блоков под запросы потенциальных арендаторов, а также с активным развитием новых территорий, например «Сколково». В числе самых крупных член совета директоров JLL Алексей Ефимов называет бизнес-центры класса А «Искра» (62 000 кв. м) и «Стратос» (32 000 кв. м), класса В+ «Верейская плаза 4» (40 000 кв. м).