Суд начал банкротство бывшего банкира и девелопера Кириленко

Кроме того, такое банкротство несет для должника репутационные риски, продолжает Сидорова, поэтому, если у него действительно есть необходимые суммы на погашение долгов, он будет заинтересован как можно быстрее рассчитаться с кредиторами и восстановить свою платежеспособность. По итогам рассмотрения результатов процедуры реструктуризации долга суд может завершить процедуру банкротства, если задолженность погашена, или принять решение о признании гражданина банкротом, продолжает Амбрасовская. Она напоминает, что после этой процедуры следует реализация имущества должника.