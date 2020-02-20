Суд начал банкротство бывшего банкира и девелопера Кириленко
Арбитражный суд Москвы ввел в отношении бизнесмена Сергея Кириленко процедуру реструктуризации долгов, сообщило «РИА Новости» из зала суда. Заявление о признании его несостоятельным, как следует из судебных материалов, подал банк «Развитие-столица» в мае 2019 г. В качестве кредиторов Кириленко там также указаны бывший губернатор Тульской области и основатель сети «Седьмой континент» Владимир Груздев, а также компания «Воркплейс». Представитель бизнесмена называл еще одним кредитором своего бывшего партнера Вадима Мошковича.
Кириленко – бывший совладелец Собинбанка и Русского ипотечного банка. Первый сейчас входит в банк «Россия» Юрия Ковальчука и партнеров, второй находится в стадии банкротства. Кириленко также был партнером Мошковича в одном из крупнейших российских агрохолдингов – «Русагро» и девелоперской компании «Масштаб» (сейчас – «А101 девелопмент», входит в группу «Сафмар»), которая ведет масштабную застройку поселка Коммунарка в новой Москве.
У Кириленко была и другая девелоперская компания – «Инвесттраст». Она строит жилой квартал «Новые Ватутинки» на 900 000 кв. м. РБК в 2014 г. называл его партнером в этом проекте структуру Груздева. Кириленко вышел из состава акционеров «Инвесттраста», говорит человек, близкий к компании. Бизнесмен был вынужден приостановить свою деятельность в «Инвесттрасте» из-за возбуждения дела о банкротстве, чтобы избавить компанию от репутационных рисков, цитирует «РИА Новости» представителя бизнесмена.
Еще один его проект – реконструкция дома Наркомфина на Новинском бульваре, но и из него Кириленко вышел. Сейчас девелопер объекта – компания «Лига прав» – принадлежит Гарегину Барсумяну. Газета «Коммерсантъ» также называла Кириленко совладельцем сети кофеен «Кофемания» и миноритарием «Модного континента» (развивает бренды Incity, Deseo). Представитель «Кофемании» от комментариев отказался, по данным «СПАРК-Интерфакса», у бывшего совладельца сети Сергея Кириленко другое отчество. Получить комментарии самого бизнесмена, Груздева и «Модного континента» не удалось. Запрос в банк «Развитие-столица» в среду вечером остался без ответа.
Кириленко должен этому банку 265 млн руб., сообщило «РИА Новости» из суда. Представители кредитора просили суд сразу начать реализацию имущества бизнесмена, поскольку его общие обязательства превышают долг перед банком. Представитель Кириленко возражал, что доходы его клиента позволяют ему рассчитаться c кредиторами. Рассмотрение заявления «Развитие-столицы» по существу назначено на 3 апреля.
Заявление о личном банкротстве подается для максимально быстрого и полного удовлетворения имеющихся требований за счет имущества должника, объясняет партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская. Это дает также возможность получить контроль над активами должника через управляющего, которого назначает суд, добавляет партнер адвокатского бюро А2 Мария Сидорова. По ее словам, в случае если деньги взыскивают просто по исполнительному листу, должник может скрывать активы, переписывать их на других лиц, намеренно закрывать свои счета.
Кроме того, такое банкротство несет для должника репутационные риски, продолжает Сидорова, поэтому, если у него действительно есть необходимые суммы на погашение долгов, он будет заинтересован как можно быстрее рассчитаться с кредиторами и восстановить свою платежеспособность. По итогам рассмотрения результатов процедуры реструктуризации долга суд может завершить процедуру банкротства, если задолженность погашена, или принять решение о признании гражданина банкротом, продолжает Амбрасовская. Она напоминает, что после этой процедуры следует реализация имущества должника.