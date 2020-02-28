Дом.РФ может собрать у себя большую часть российского производства лифтов
Госкомпания планирует построить еще один лифтовый завод с испытательной башней
Дом.РФ, сообщил представитель госкомпании, планирует построить лифтовый завод, а также приобрел права требования у Промсвязьбанка к Карачаровскому механическому заводу и «Сиблифту».
Дом.РФ уже контролирует крупнейший в стране лифтостроительный завод – Щербинский (ЩЛЗ). Раньше завод входил в «СУ-155», но при санации компании вошел в состав Дом.РФ. В прошлом году, по данным Дом.РФ, на ЩЛЗ сделано 8443 лифта. Сейчас идет модернизация завода, по завершении которой он сможет выпускать 14 000 лифтов в год, говорит представитель Дом.РФ, и это будет принципиально новый модельный ряд с применением передовых технологий.
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