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Дом.РФ может собрать у себя большую часть российского производства лифтов

Госкомпания планирует построить еще один лифтовый завод с испытательной башней
Бэла Ляув
«Рынок строительства растет,и через пять лет потребность в лифтах достигнет порядка 60 000», – считает гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко (на фото) /Андрей Гордеев / Ведомости

Дом.РФ, сообщил представитель госкомпании, планирует построить лифтовый завод, а также приобрел права требования у Промсвязьбанка к Карачаровскому механическому заводу и «Сиблифту».

Дом.РФ уже контролирует крупнейший в стране лифтостроительный завод – Щербинский (ЩЛЗ). Раньше завод входил в «СУ-155», но при санации компании вошел в состав Дом.РФ. В прошлом году, по данным Дом.РФ, на ЩЛЗ сделано 8443 лифта. Сейчас идет модернизация завода, по завершении которой он сможет выпускать 14 000 лифтов в год, говорит представитель Дом.РФ, и это будет принципиально новый модельный ряд с применением передовых технологий.

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