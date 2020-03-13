«Ситимобил» арендовал крупный коворкинг на Ленинградке

Сервис заказа такси «Ситимобил» арендовал 630 рабочих мест (3200 кв. м) в коворкинге WeWork в бизнес-центре Arcus III на Ленинградском проспекте, рассказал человек, близкий к одной из сторон сделки. По его словам, многие сотрудники компании уже переехали в новый офис из комплекса Skylight, где находится штаб-квартира Mail.ru Group, акционера сервиса. Представители WeWork, «Ситимобила» и JLL (консультант сделки) информацию о сделке подтвердили. Компания быстро растет, поэтому в Arcus III переезжают сотрудники, которые уже не помещаются в головном офисе, говорит представитель «Ситимобила».