«Ростех» продаст исторические дачи в Шуваловском парке

Представитель «РТ-капитала» информацию подтвердил. Каждый объект будет продаваться отдельно, следует из информационных материалов компании. Стоимость лотов – от 1,7 млн до 37 млн руб. Торги должны состояться 18 мая. Отдельно будут проданы пять помещений общей стоимостью 702,7 млн руб. и участок на 32 сотки в Парголове под индивидуальное жилищное строительство. Цель продажи – создание нового рекреационно-досугового центра на территории Шуваловского парка, говорится в материалах «РТ-капитала».