«Ростех» продаст исторические дачи в Шуваловском парке

«Ростех» продаст исторические дачи в Шуваловском паркеЦель – создание нового рекреационно-досугового центра
Компания «РТ-капитал», которая занимается продажей непрофильных активов госкорпорации «Ростех», продаст четыре исторические дачи, расположенные в пос. Парголово на территории Шуваловского парка в Ленинградской области. Это следует из материалов организатора аукциона – Российского аукционного дома.
Представитель «РТ-капитала» информацию подтвердил. Каждый объект будет продаваться отдельно, следует из информационных материалов компании. Стоимость лотов – от 1,7 млн до 37 млн руб. Торги должны состояться 18 мая. Отдельно будут проданы пять помещений общей стоимостью 702,7 млн руб. и участок на 32 сотки в Парголове под индивидуальное жилищное строительство. Цель продажи – создание нового рекреационно-досугового центра на территории Шуваловского парка, говорится в материалах «РТ-капитала».