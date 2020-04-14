Спрос на гериатрические центры и жилье для старшего поколения растет

По данным Knight Frank, в 2019 г. вложения в недвижимость для престарелых на зарубежных рынках превысили 6,5 млрд евро (для сравнения: до 2015 г. в этот сегмент в мире ежегодно инвестировали не более 3 млрд евро). Почти треть игроков вкладываются более чем на 40 лет, отмечают в компании. Самыми популярными рынками вот уже пять лет остаются Великобритания, на которую приходится 33% инвестиций в сегмент жилья для престарелых и ухода за ними в Европе, Германия (25%) и Франция (10%). Доходность в секторе пансионатов для пожилых людей и ухода за ними колеблется от 3,5 до 6% на ключевых европейских рынках. «Учитывая, что заполняемость в Европе уже сейчас держится на уровне 85–95%, а прогнозируемый рост численности стареющего населения в некоторых странах к 2050 г. более чем в 2 раза превысит показатели 2020 г., активность частных инвесторов ожидаемо возрастет», – прогнозируют эксперты Knight Frank. В середине 2019 г. в Savills прогнозировали, что совокупная стоимость таких активов на стадии наибольшей зрелости рынка увеличится более чем в 2 раза – с $152 млрд до $330 млрд.