Коворкинги попросились в правительственный список пострадавших отраслей

«Ведомости» ознакомились с этим письмом. В презентации НАОК сказано, что ее членами являются сети коворкингов и гибких офисов «Ключ», «Рабочая станция», CEO Spaces, BusinessClub, Meeting Point, а также консультанты CBRE, Knight Frank, Colliers International и др. Гендиректор CEO Spaces Гурген Шекоян и совладелец «Рабочей станции» Михаил Комаров подтвердили, что участвовали в подготовке письма. Представители еще двух сетей, а также консультанты Knight Frank и CBRE говорят, что знают о документе и согласны с его тезисами. Запрос в аппарат Мишустина остался без ответа.