Самоизоляция вредна вторичному рынку

Самоизоляция вредна вторичному рынкуНельзя купить или продать квартиру, совсем не выходя из дома
Вторичному рынку жилья далеко до цифровизации. Подписать договор купли-продажи квартиры, используя компьютер или смартфон, нельзя. Да и спрос на «искусственный интеллект» со стороны игроков крайне низкий. Вынужденная самоизоляция могла бы сдвинуть дело с мертвой точки.
Арендовать каршеринговую машину или получить микрозайм можно, поставив «галочку» в соответствующем окошке договора. Договор купли-продажи недвижимости – это один документ с собственноручными подписями сторон, таково требование Гражданского кодекса РФ. Если договор нотариально заверен, нотариусы могут сидеть, например, в разных городах, один с продавцом, другой с покупателем, и составить электронный договор, электронно же подписанный сторонами. Но к нотариусу тоже надо прийти или вызвать на дом, – объясняет юрист в сфере недвижимости Ирина Дагаева: «Это и понятно: мошенничество с «галочками» дорого обойдется всем сторонам сделки». Таким образом, для подписания договора купли-продажи квартиры люди должны встретиться или как минимум курьер должен доставить его от одной стороны другой.
Собрать пакет документов для сделки, не выходя из дома, тоже не получится. Что-то можно сделать удаленно, но часто без личного визита в органы не обойтись. «В столице с помощью онлайн-сервисов mos.ru можно заказать документы жилищного учета. Отлично работают электронные сервисы Росреестра: можно получить выписку из ЕГРН в электронном виде, проверить переходы прав собственности и т.д. Правда, мы испытываем сложности с получением информации из наркологических и психоневрологических диспансеров», – рассказывает Наталия Борзенкова, руководитель офиса «Митино» департамента вторичного рынка «Инком-недвижимости». «Лично нужно получать разрешение органов опеки, нотариальное согласие супруга, справки из наркологического и психоневрологического диспансеров, другие документы. В ряде случаев сам договор купли-продажи должен быть заверен нотариально», – добавляет гендиректор «Релайт-недвижимости» Константин Барсуков.
Онлайн-регистрация на вторичном рынке сейчас вполне доступна, она даже быстрее обычной, на которую уходит 9 рабочих дней. «При представлении заявления и иных необходимых документов в электронной форме установлены сокращенные сроки», в Москве это 5 рабочих дней, и в пресс-службе Управления Росреестра по Москве подчеркивают: в период изоляции «никаких сбоев при регистрации сделок не зафиксировано». Но продавцу и покупателю необходима «усиленная квалифицированная электронная подпись» которую получают в удостоверяющих центрах, имеющих аккредитацию в Минкомсвязи России.
Калькуляторы нужны
Двигателем диджитализации на вторичном рынке жилья можно считать ипотеку. Помимо давно известных «калькуляторов», банки и различные агрегаторы предлагают онлайн-подбор подходящей программы, оформление заявки и получение одобрения.
Стабильно развиваются сервисы выбора квартиры/поиска покупателя на квартиру. И специализированные ресурсы (ЦИАН, Мир квартир, Avito, Domofond, Яндекс, Mail.ruи многие другие), и крупные агентства недвижимости, предоставляя расширенный поиск по ряду критериев, постоянно добавляют новые опции. Например, у ЦИАН есть мгновенные оповещения о новых квартирах по заданным параметрам, изменении цены в «избранных» объектах, появлении лота в конкретном доме, а также предлагаются похожие объекты на основе предыдущих поисков, поведения пользователя и других параметров. На портале «Мир квартир» подписчикам уведомления об изменении цены на конкретную квартиру будет приходить на почту. Дополнительно к каждому объявлению выдаются: история цены на эту квартиру и другие предложения в этом же доме.
Еще одно направление – сервисы для оценки квартир. Аналитический центр IRN.RUсделал такой калькулятор 14 лет назад, и по словам его руководителя Олега Репенко, это самый популярный сервис: им воспользовались почти 10 млн раз. Доля всех онлайн-сервисов в общем объеме просмотров страниц сайта – не менее 10%. Сравнительно новый у IRN.RU «электронный риелтор», который позволяет оценить различные варианты решения жилищного вопроса. Но это не сделка, лишь представление о том, на что в принципе можно рассчитывать в той или иной ситуации. «Например, если человек хочет продать квартиру и купить другую с доплатой, калькулятор рассчитает общий бюджет и предложит примерные варианты в конкретном районе, классе жилья или для определенной площади», – объясняет Репченко.
Кино и режим ожидания
По данным «Инком-недвижимости», количество звонков в компанию в первые два дня вынужденной изоляции снизилось в 5 раз относительно того же периода предыдущей недели, а к середине апреля это отставание стало семикратным. Переход клиентов в «режим ожидания» после 30 марта отмечает и «НДВ – супермаркет недвижимости». В «Азбуку жилья» в апреле обращались на 70% меньше клиентов, чем в марте.
Онлайн-возможности и риелторы, и клиенты осваивают в спешке. О том, как проходят показы, рассказали в агентстве «Этажи»: любая удобная для покупателя платформа, от массовых мессенджеров до стриминговых сервисов, и собственник или агент в роли видеооператора. Начать можно с осмотра дворовой территории и подъездных путей, потом перейти в квартиру. Конференции для просмотров/показов проводят в «Релайт-недвижимости», риелтор всегда «присутствует» на такой онлайн-встрече, – рассказывает Барсуков. Агенты НДВ могут также высылать фото и заранее подготовленное видео. В апреле сервис по просмотру квартир в онлайн анонсировал Яндекс.Недвижимость.
Из принципиальных новинок можно выделить внесение авансов онлайн, соответствующий сервис есть теперь у «Этажей»: процедура подписания предварительного договора о покупке полностью дистанционная, оплата переводом. По словам гендиректора компании Ильдара Хусаинова, за апрель новой услугой воспользовались уже более 300 продавцов и покупателей. Договор с самим агентством также можно подписать через сайт.
Также участники рынка активно осваивают электронную регистрацию сделок в Росреестре, которой раньше пользовались не столь охотно.
Получается, что «бесконтактно» можно провести почти все процедуры. «Все необходимые справки можно заказать в МФЦ – выписки придут на почту. Онлайн-показы проводим по конференц-связи. Возможность оплаты также предусмотрена. Отправка документов на электронную регистрацию также есть. Сделки проводим через Сбербанк», – перечисляет руководитель отдела городской недвижимости «НДВ – супермаркет недвижимости» Елена Мищенко. И со всем этим полностью провести сделку онлайн можно лишь в редких случаях, когда не нужно ни согласий супругов, ни разрешения органов опеки, ни других дополнительных документов. «Кроме того, покупатель должен поверить продавцу на слово в том, что тот не состоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах. Юристы обычно не рекомендуют проводить сделку без этих документов», – говорит Дагаева.
Банковское усиление
Расширили перечень онлайн-услуг и банки. Сбербанк предлагает дистанционное оформление аккредитива в сделках купли-продажи недвижимости. «Сервисы электронной регистрации и безопасных расчетов позволяют провести сделку в офисе без необходимости посещения офисов МФЦ». Прийти надо в офис банка, но это всего один визит. На сделке покупатели и продавцы получают усиленные квалифицированные электронные подписи (УКЭП) через сертифицированный ФСБ удостоверяющий центр,ими подписывается кредитная документация и договоры купли-продажи, которые отправляются на регистрацию в Росреестр. «Кредитные средства блокируются на специальном счете и перечисляются продавцу автоматически после регистрации права собственности», – сообщает пресс-релиз банка.
У банка «Санкт-Петербург» есть программа «Смарт-ипотека», по которой не требуется отчет об оценке. «Анализ объекта на соответствие требованиям программы банк проведет сам, – говорит замдиректора департамента продуктов банка Екатерина Синельникова. – На объект не оформляется закладная, поэтому клиент может зарегистрировать сделку электронно через нотариуса. Раскрытие счета эскроу или аккредитива состоится после получения подтверждения государственной регистрации договора».
Режим повышенной готовности
Результатом ограничений и усилий риелторов стала повышенная готовность клиентов к решению квартирного вопроса онлайн. 10 апреля Сбербанк сообщил об увеличении количества онлайн-заявок на получение ипотечных кредитов через «ДомКлик». В Московском регионе 69% клиентов подают заявки на ипотеку дистанционно. Использование электронных сервисов в сделках без заемных средств только за одну апрельскую неделю увеличилось вдвое. И уже в первую неделю апреля все сделки были проведены с использованием сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов, — говорится в релизе (данные по рынку в целом).
В «Этажах» отмечают: если раньше доля удаленных сделок в общем объеме не превышала 0,2-0,3%, то сейчас она выросла до 6% и каждую неделю интерес к ним увеличивается на 10%. По оценке Борзенковой, сейчас на проведение сделки в онлайн готовы согласиться около 90% потребителей.
Вынужденная самоизоляция мотивировала участников рынка как минимум изучить и попробовать существующие технологии. «Сейчас онлайн-сделки внутри городов скорее вынужденная мера, чем реальная потребность, – уверен Хусаинов. – Большинству людей нужно время, чтобы осознать, что это реально работает и намного удобнее традиционных сделок. Карантинные мероприятия ускоряют процесс адаптации к таким сервисам».
Эксперты «Инком-недвижимости» считают, что в дальнейшем это может привести к упрощению некоторых этапов сделок и даст толчок к развитию новых инструментов. Ведь теперь участники рынка имеют более ясное представление об электронных сервисах госструктур и использовании современных средств связи.
Как закрепить недолговечный эффект
Впрочем, эксперты сомневаются, что онлайн-сделки станут рутиной вторичного рынка. Впедь эволюционного развития не было – случился прорыв, обусловленный ситуацией. «Актуальны они для тех, кто сейчас не готов откладывать приобретения жилья», – считает Хусаинов.
Михаил Куликов, директор департамента вторичного рынка «Инком-недвижимости», согласен: «Было бы большим преувеличением утверждать, что после карантина на вторичном рынке жилья начнется бум дистанционных сделок, когда покупатели и продавцы обходятся без встреч и личного просмотра квартиры». Причина – психология и риэлторов, и их клиентов, исторически настроенных на «ручное управление» процессом, говорят сами риелторы. Барсуков напоминает: один из ключевых навыков, которым обучают новичков на курсах мастерства, – умение помогать клиенту формировать запрос. А электронный сервис может помочь лишь тем, у кого этот запрос уже четко сформирован.
Аргумент «пришел в квартиру и захотелось остаться» часто становится решающим. Больше того, иногда и сам запрос формулируется исключительно из эмоциональных соображений. «Расселяли коммуналку в центре Москвы, я стал выяснять пожелания жильцов. Собственница одной из комнат, молодая женщина с высшим техническим образованием, сказала следующее: «Мне все равно, какая мне достанется квартира и в каком районе. Главное – чтобы соседям досталась хуже», – вспоминает один из риелторов, и автор этой статьи может припомнить похожую историю.
Играет роль и «цена вопроса». «Многие готовы рискнуть авансом в 10 000 – 15 000 или даже 50 000 руб. Но заплатить несколько миллионов в обмен на скан документа, пришедший по электронной почте, готовы далеко не все. Даже наличие печати в век всеобщего владения фотошопом совсем не выглядит убедительным», – считает частный риелтор Алексей.
Наконец, к цифровизации не готовы сами риелторы. «Лишь некоторые крупные игроки имеют собственные CRM-платформы (программное обеспечение, предназначенное для автоматизации взаимодействия с заказчиками), в частности для повышения уровня продаж. У 90-95%, а может и более, таких решений просто нет. У кого-то таблицы Excel, у кого-то взломанные либо «на коленках» написанные СУБД (система управления базами данных), – говорит руководитель онлайн школы SmartAgent Максим Рубан. Если торговые бизнесы, уже давно освоившие 1:С, Axapta, еще с 1990-х привыкли к тому, что любая операция выгружается в программу, то на рынке недвижимости пока такого нет. «Возможно, с приходом в бизнес молодых, привыкших жить и работать онлайн специалистов, ситуация в корне изменится», – надеется Рубан.
По оценке аналитиков Bell Integrator, в целом Россия по скорости и глубине цифровизации на рынке недвижимости сравнима со странами Европы: «Объем инвестиций в рынок цифровых технологий в сфере недвижимости в мире в 2019 г. превысил $8 млрд. В России в том же году в цифровизацию недвижимости было инвестировано более $20 млн – но это включая и рынок новостроек, который, наряду с банками, играет роль локомотива». Сейчас компании, использующие электронные личные кабинеты, чат-боты, и другие современные технологии, за редким исключением, выросли из первичного рынка, говорят его участники.