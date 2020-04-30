Самоизоляция вредна вторичному рынку

Получается, что «бесконтактно» можно провести почти все процедуры. «Все необходимые справки можно заказать в МФЦ – выписки придут на почту. Онлайн-показы проводим по конференц-связи. Возможность оплаты также предусмотрена. Отправка документов на электронную регистрацию также есть. Сделки проводим через Сбербанк», – перечисляет руководитель отдела городской недвижимости «НДВ – супермаркет недвижимости» Елена Мищенко. И со всем этим полностью провести сделку онлайн можно лишь в редких случаях, когда не нужно ни согласий супругов, ни разрешения органов опеки, ни других дополнительных документов. «Кроме того, покупатель должен поверить продавцу на слово в том, что тот не состоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах. Юристы обычно не рекомендуют проводить сделку без этих документов», – говорит Дагаева.