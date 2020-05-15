Сбербанк инвестировал в элитное жилье

Вице-президент Сбербанка Оскар Рацин и представитель Vesper сообщили, что «Сбербанк инвестиции» купили доли в обоих проектах. Сумму сделки они не раскрыли. Vesper будет отвечать за реализацию и управление этими объектами, а «дочка» Сбербанка выступит инвестором, уточняет человек, близкий к одной из сторон.