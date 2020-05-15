Сбербанк инвестировал в элитное жилье

Сбербанк инвестировал в элитное жильеОн стал партнером Vesper в двух проектах в центре Москвы
«Дочка» Сбербанка – компания «Сбербанк инвестиции» – 12 мая, по данным ЕГРЮЛ, стала владельцем 50% долей в ООО «Маяк» и ООО «Прима». Первое ООО – застройщик гостинично-жилого комплекса Fairmont & Vesper (25 500 кв. м) рядом со станцией метро «Маяковская». Второе – строит жилой комплекс Lucky (189 000 кв. м) рядом с метро «Улица 1905 года». Девелопер обоих проектов – Vesper.
Вице-президент Сбербанка Оскар Рацин и представитель Vesper сообщили, что «Сбербанк инвестиции» купили доли в обоих проектах. Сумму сделки они не раскрыли. Vesper будет отвечать за реализацию и управление этими объектами, а «дочка» Сбербанка выступит инвестором, уточняет человек, близкий к одной из сторон.
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