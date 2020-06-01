Миллиардер Игорь Рыбаков создает сеть гибких офисов

SOK – один из крупнейших операторов коворкингов в России. Компания управляет, по собственным данным, 30 393 кв. м офисного пространства. По данным Knight Frank, компания по этому показателю пятая – уступает сетям CEO Spaces, «Ключ», Regus и WeWork. Владелец SOK – управляющий партнер корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков: его состояние журнал Forbes в 2020 г. оценил в $1 млрд.