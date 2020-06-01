Миллиардер Игорь Рыбаков создает сеть гибких офисов

Миллиардер Игорь Рыбаков создает сеть гибких офисовВ коворкингах сложно соблюдать нормы социального дистанцирования
Владелец коворкингов SOK Игорь Рыбаков планирует создать еще и сеть гибких офисов SOK HQ, рассказал «Ведомостям» управляющий партнер SOK Ирек Аллаяров. О новом проекте компании знают также три консультанта, работавшие с ней.
SOK – один из крупнейших операторов коворкингов в России. Компания управляет, по собственным данным, 30 393 кв. м офисного пространства. По данным Knight Frank, компания по этому показателю пятая – уступает сетям CEO Spaces, «Ключ», Regus и WeWork. Владелец SOK – управляющий партнер корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков: его состояние журнал Forbes в 2020 г. оценил в $1 млрд.
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