Владелец «Большевика» судится с акционером ПИК Сергеем Гордеевым

Основной владелец многофункционального комплекса «Большевик», который расположен на месте бывшей кондитерской фабрики на Ленинградском проспекте, подал иск в Окружной суд Ларнаки к структурам акционера ПИК Сергея Гордеева. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к разным сторонам судебных разбирательств.