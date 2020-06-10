Владелец «Большевика» судится с акционером ПИК Сергеем Гордеевым

Владелец «Большевика» судится с акционером ПИК Сергеем ГордеевымОн хочет взыскать $72 млн за сорвавшийся договор с «Вымпелкомом»
Основной владелец многофункционального комплекса «Большевик», который расположен на месте бывшей кондитерской фабрики на Ленинградском проспекте, подал иск в Окружной суд Ларнаки к структурам акционера ПИК Сергея Гордеева. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к разным сторонам судебных разбирательств.
Истец требует от компаний Rokiana Holdings, HREF Foundation и их контролирующего акционера Гордеева возместить $72 млн убытков, которые появились из-за «судебных запретов против собственника комплекса и его дочерних компаний». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель управляющей «Большевиком» инвесткомпании O1 Properties.
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