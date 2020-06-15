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MR Group построит элитное жилье у храма Христа Спасителя

Компания может стать fee-девелопером проекта бывшего владельца «Уралсиба»
Антон Филатов
Денис Абрамов / Ведомости

MR Group может построить элитный жилой комплекс напротив храма Христа Спасителя: компания хочет стать fee-девелопером проекта, который планировала в Соймоновском проезде структура экс-владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к разным сторонам переговоров, а также два консультанта, работавших с владельцем участка. Они уточняют, что договор между MR Group и владельцем площадки пока не подписан, но он будет заключен в ближайшее время.

О плане подконтрольного Когану ООО «Соймоновский» застроить 0,9 га в Соймоновском проезде сообщала газета «Коммерсантъ» еще в 2015 г. Позже собственник площадки решил ее продать и сначала хотел выручить $200 млн, а затем снизил цену до $180 млн, знают два консультанта, работавших с ООО «Соймоновский». По их словам, из-за отсутствия покупателей цена в итоге была снижена до $130 млн. В 2019 г. Коган скончался, его активы перешли к наследникам. По данным СПАРК, сейчас владелец ООО «Соймоновский» – Яков Коган, младший сын экс-владельца «Уралсиба». Связаться с ним не удалось, телефоны у ООО «Соймоновский» отсутствуют.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных