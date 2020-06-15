MR Group построит элитное жилье у храма Христа Спасителя

О плане подконтрольного Когану ООО «Соймоновский» застроить 0,9 га в Соймоновском проезде сообщала газета «Коммерсантъ» еще в 2015 г. Позже собственник площадки решил ее продать и сначала хотел выручить $200 млн, а затем снизил цену до $180 млн, знают два консультанта, работавших с ООО «Соймоновский». По их словам, из-за отсутствия покупателей цена в итоге была снижена до $130 млн. В 2019 г. Коган скончался, его активы перешли к наследникам. По данным СПАРК, сейчас владелец ООО «Соймоновский» – Яков Коган, младший сын экс-владельца «Уралсиба». Связаться с ним не удалось, телефоны у ООО «Соймоновский» отсутствуют.