Какими будут стадионы и концертные залы после пандемии

По заявлению пресс-службы УК «Динамо», альтернативные варианты использования, кроме проведения соревнований и концертной деятельности, не рассматриваются. «Наша афиша распланирована до 2022 г. Такой плотный график связан с решением большинства спортивных федераций и представителей музыкальной индустрии не отменять мероприятия и сохранить возможность в забронированные даты организовать концерт или турнир на «ВТБ-арена – Центральный стадион «Динамо». Что же касается вынужденного простоя во время пандемии, то это время на профилактические работы на всех объектах комплекса для обеспечения их надлежащего функционирования в дальнейшем», – сообщила пресс-служба. Под одной крышей здесь размещены футбольный стадион, универсальная арена, торговый центр и подземный паркинг. На «ВТБ-арене ‒ домашней площадке хоккейного клуба «Динамо Москва» ‒ также ведется плановая диагностика всех систем обеспечения для дальнейшей подготовки к новому хоккейному сезону, который стартует в начале сентября.