Девелопер «Инград» сохранит акции фабрики «Свобода»Минбанк после перехода под крышу ЦБ пытался оспорить продажу этих акций, но теперь они готовы заключить мировое соглашение
Девелоперская компания «Инград», судя по всему, сохранит контроль над территорией косметической фабрики «Свобода». Московский индустриальный банк (Минбанк) готов урегулировать спор с ней во внесудебном порядке и подписать мировое соглашение, следует из исковых материалов.
«Инград» выкупил 51% акций «Свободы» у Минбанка еще в 2018 г. Производство самой фабрики планируется вывезти в Медведково. А на текущем участке предприятия на Вятской улице градостроительно-земельная комиссия разрешила построить 369 850 кв. м недвижимости, из которых 293 300 кв. м – жилье, а остальное – коммерческие площади и объекты инфраструктуры.
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