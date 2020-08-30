Девелопер «Инград» сохранит акции фабрики «Свобода»

«Инград» выкупил 51% акций «Свободы» у Минбанка еще в 2018 г. Производство самой фабрики планируется вывезти в Медведково. А на текущем участке предприятия на Вятской улице градостроительно-земельная комиссия разрешила построить 369 850 кв. м недвижимости, из которых 293 300 кв. м – жилье, а остальное – коммерческие площади и объекты инфраструктуры.