Сеть элитных коворкингов Signature выходит в Россию

Управляющий директор входящей в IWG компании Regus в России Ирина Баева планы по открытию Signature в Москве подтвердила. По ее словам, в Signature Stoleshnikov 11 партнеры компании могут получить все необходимые для бизнеса и жизни услуги. Спрос на них велик, потенциальные клиенты объекта – крупные российские и иностранные компании, говорит Баева. Мария Зимина, директор департамента офисной недвижимости Knight Frank, которая является партнером Regus, уточняет, что общая площадь нового многофункционального комплекса в Столешниковом переулке составит 6800 кв. м. Signature займет около 4000 кв. м (450 рабочих мест), а остальное – 5-звездочные апартаменты гостиничного типа, рестораны и рекреационная зона. Открытие комплекса запланировано на 2022 г. Инвестиции в реконструкцию здания директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько оценивает в 17 млн евро. Наличие в проекте апартаментов существенно снижает сроки окупаемости, отмечает управляющий партнер ILM Андрей Лукашев.