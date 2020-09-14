Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

Сеть элитных коворкингов Signature выходит в Россию

Она откроет первый проект рядом с Красной площадью
Антон Филатов
Инвестиции в реконструкцию здания директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько оценивает в 17 млн евро /Андрей Гордеев / Ведомости

International Workplace Group (IWG) выводит в Россию сеть элитных гибких офисов Signature. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с компанией. По их словам, свой первый объект она откроет в здании в Столешниковом переулке, 11. По этому адресу, по данным портала «Узнай Москву», находится доходный дом купца Алексея Карзинкина, который был построен в 1883 г. архитектором Иваном Богомоловым.

Управляющий директор входящей в IWG компании Regus в России Ирина Баева планы по открытию Signature в Москве подтвердила. По ее словам, в Signature Stoleshnikov 11 партнеры компании могут получить все необходимые для бизнеса и жизни услуги. Спрос на них велик, потенциальные клиенты объекта – крупные российские и иностранные компании, говорит Баева. Мария Зимина, директор департамента офисной недвижимости Knight Frank, которая является партнером Regus, уточняет, что общая площадь нового многофункционального комплекса в Столешниковом переулке составит 6800 кв. м. Signature займет около 4000 кв. м (450 рабочих мест), а остальное – 5-звездочные апартаменты гостиничного типа, рестораны и рекреационная зона. Открытие комплекса запланировано на 2022 г. Инвестиции в реконструкцию здания директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько оценивает в 17 млн евро. Наличие в проекте апартаментов существенно снижает сроки окупаемости, отмечает управляющий партнер ILM Андрей Лукашев.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных