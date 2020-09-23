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Рядом со зданием Центросоюза может появиться крупный офис

Инвестором этого проекта оказалась турецкая Ant Development
Антон Филатов Алексей Никольский
Варианты офисных комплексов у здания Центросоюза на Мясницкой улице /SERGEY SKURATOV ARCHITECTS

Турецкая компания Ant Development стала инвестором и девелопером многофункционального комплекса, который планируется построить рядом со зданием Центросоюза на Мясницкой улице, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с ней. Ее представитель это подтвердил.

Земельный участок рядом со зданием Центросоюза пытаются застроить уже много лет. Эта территория, как следует из исковых материалов, находится в пользовании Министерства обороны. В 2005 г. структура министерства заключила инвестконтракт с фирмой «Астин-ком». Последняя должна была в течение трех лет снести существующие там два здания и на их месте построить офис на 20 000 кв. м. В обмен на это она обязалась подобрать для военного суда 700 кв. м и приобрести для нужд министерства квартиры не менее чем на 7258 кв. м. В 2012 г. «Астин-ком» подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием обязать структуру Минобороны заключить с ней договор аренды участка на Мясницкой улице: она ссылалась на то, что ответчик не исполнил условия инвестконтракта с ней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных