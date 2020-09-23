Рядом со зданием Центросоюза может появиться крупный офис

Земельный участок рядом со зданием Центросоюза пытаются застроить уже много лет. Эта территория, как следует из исковых материалов, находится в пользовании Министерства обороны. В 2005 г. структура министерства заключила инвестконтракт с фирмой «Астин-ком». Последняя должна была в течение трех лет снести существующие там два здания и на их месте построить офис на 20 000 кв. м. В обмен на это она обязалась подобрать для военного суда 700 кв. м и приобрести для нужд министерства квартиры не менее чем на 7258 кв. м. В 2012 г. «Астин-ком» подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием обязать структуру Минобороны заключить с ней договор аренды участка на Мясницкой улице: она ссылалась на то, что ответчик не исполнил условия инвестконтракта с ней.