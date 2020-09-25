Сбербанк закрыл одну из крупнейших сделок с коворкингами

Компания Manufaqtury сдала в аренду 4700 кв. м (789 рабочих мест) в бизнес-центре Poklonka Place на Поклонной горе ведущему российскому банку, сообщил «Ведомостям» ее управляющий партнер Андрей Кулагин. Сам банк он назвать отказался, но уточнил, что договор заключен сроком на три года. Площади Manufaqtury в Poklonka Place займет «Сбер», говорят три консультанта, работавших с этим бизнес-центром. Эту информацию подтвердил источник, близкий к одной из сторон сделки. Кулагин и «Сбер» это не комментируют.