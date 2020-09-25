Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

Сбербанк закрыл одну из крупнейших сделок с коворкингами

Он арендовал гибкий офис на Поклонной горе
Антон Филатов
Дочерние структуры «Сбера» уже занимают более 40 000 кв. м в Poklonka Place /Евгений Разумный / Ведомости

Компания Manufaqtury сдала в аренду 4700 кв. м (789 рабочих мест) в бизнес-центре Poklonka Place на Поклонной горе ведущему российскому банку, сообщил «Ведомостям» ее управляющий партнер Андрей Кулагин. Сам банк он назвать отказался, но уточнил, что договор заключен сроком на три года. Площади Manufaqtury в Poklonka Place займет «Сбер», говорят три консультанта, работавших с этим бизнес-центром. Эту информацию подтвердил источник, близкий к одной из сторон сделки. Кулагин и «Сбер» это не комментируют.

Manufaqtury была создана бывшим управляющим директором сети коворкингов Deworkacy Андреем Кулагиным. Компания специализируется на создании коворкингов для крупных корпораций. Гибкий офис в Poklonka Place пока единственный ее известный проект. В августе Manufaqtury объявила, что инвестиции в него составят 285 млн руб., из которых 180 млн руб. предоставят собственники Poklonka Place.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных