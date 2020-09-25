Сбербанк закрыл одну из крупнейших сделок с коворкингами

Сбербанк закрыл одну из крупнейших сделок с коворкингамиОн арендовал гибкий офис на Поклонной горе
Компания Manufaqtury сдала в аренду 4700 кв. м (789 рабочих мест) в бизнес-центре Poklonka Place на Поклонной горе ведущему российскому банку, сообщил «Ведомостям» ее управляющий партнер Андрей Кулагин. Сам банк он назвать отказался, но уточнил, что договор заключен сроком на три года. Площади Manufaqtury в Poklonka Place займет «Сбер», говорят три консультанта, работавших с этим бизнес-центром. Эту информацию подтвердил источник, близкий к одной из сторон сделки. Кулагин и «Сбер» это не комментируют.
Manufaqtury была создана бывшим управляющим директором сети коворкингов Deworkacy Андреем Кулагиным. Компания специализируется на создании коворкингов для крупных корпораций. Гибкий офис в Poklonka Place пока единственный ее известный проект. В августе Manufaqtury объявила, что инвестиции в него составят 285 млн руб., из которых 180 млн руб. предоставят собственники Poklonka Place.