«Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Если аренда в «Фуд сити» для них слишком дорога или для некоторых из них не хватило места в этом комплексе, то «Киевская площадь» может предложить им качественные площади на этом же направлении, объясняет Фомиченко. Вторая причина приобретения, по его мнению, может заключаться в устранении потенциального конкурента, который мог бы переманивать клиентов, работающих в «Фуд сити». С ним в целом согласен и Алябьев, который тоже считает, что новый собственник «Четырех сезонов», скорее всего, будет использовать его под нужды «Фуд сити», так как оба объекта специализируются на работе с продуктами питания.