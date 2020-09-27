«Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева«Четыре сезона» в Домодедове могут быть использованы для нужд «Фуд сити»
ООО «Южный молл» стало победителем торгов по продаже имущества компаний «Финанc инвест», «Алькор», «Терра инвест» и «Моссельпром Домодедово», следует из информации на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. Им, как сказано в лотовой документации, принадлежит несколько логистических комплексов примерно на 60 000 кв. м и участки на 32,5 га, в том числе под строительство складов в Домодедове.
Судя по адресу, один из этих объектов – оптово-распределительный центр «Четыре сезона» (более 42 000 кв. м), который, как сказано на его сайте, специализируется на «хранении, предпродажной подготовке и распределении продуктов питания во все регионы России». Его годовой товарооборот – 1,5 млн т. Сам комплекс ранее связывали с бывшими владельцами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. В 2015 г. журнал Forbes сообщал, что бизнесмены вместе с управляющим партнером компании «Русская лесная группа» Тимофеем Кургиным выкупили у «ОФК банка» склад на 43 000 кв. м в Домодедове и планировали построить там еще один распределительный центр на 60 000 кв. м. Источник, близкий к братьям, ранее рассказывал, что этим проектом, который на тот момент назывался «Овощи фрукты Домодедово» занимался именно Дмитрий Ананьев.
Согласно лотовой документации сейчас вся эта недвижимость находится в залоге у банка «Траст». Связаться с Дмитрием Ананьевым и Кургиным не удалось.
Компанией «Южный молл», по данным «СПАРК-Интерфакса», владеют семь физических лиц, которым принадлежат различные фирмы, связанные с группой «Киевская площадь», например «Киевская площадь – 1», «Высотка» (гостиница Radisson Collection), «АТЦ на Каширке» (автомобильный центр «Москва») и т. д. Представитель «Киевской площади» пообещал предоставить комментарии позже. Два консультанта, работавшие с «Четырьмя сезонами», подтвердили, что складские объекты приобрела именно она.
«Киевская площадь» занимает 1-е место в рейтинге «Короли российской недвижимости» журнала Forbes. Ее арендный доход в 2019 г., по подсчетам издания, составил $1,6 млрд.
Ей принадлежит 1,4 млн кв. м торговых площадей (ТЦ «Европейский» и «Садовод», агрокластер «Фуд сити»), 348 000 кв. м складов, а также гостиницы на 1550 номеров. Владельцы группы – предприниматели Год Нисанов и Зарах Илиев.
Логистические объекты и земля в Домодедове достанутся структуре «Киевской площади» по начальной цене – 2,3 млрд руб., следует из протокола. Там сказано, что заявка «Южного молла» на участие в торгах была единственной. По части недвижимости договоры купли-продажи с компанией уже заключены. Старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CBRE Антон Алябьев и директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко считают эту сделку выгодной для покупателя. «Фактически мультитемпературный объект приобретается по цене обычного сухого склада», – объясняет Алябьев.
«Киевская площадь» – владелец крупнейшего продуктового оптово-распределительного центра в России «Фуд сити», который находится в 3 км от МКАД по Калужскому шоссе, напоминает Фомиченко. Покупка комплекса «Четыре сезона», который тоже находится на юге Подмосковья, по его словам, позволит новому собственнику минимизировать потерю собственных или потенциальных клиентов.
Если аренда в «Фуд сити» для них слишком дорога или для некоторых из них не хватило места в этом комплексе, то «Киевская площадь» может предложить им качественные площади на этом же направлении, объясняет Фомиченко. Вторая причина приобретения, по его мнению, может заключаться в устранении потенциального конкурента, который мог бы переманивать клиентов, работающих в «Фуд сити». С ним в целом согласен и Алябьев, который тоже считает, что новый собственник «Четырех сезонов», скорее всего, будет использовать его под нужды «Фуд сити», так как оба объекта специализируются на работе с продуктами питания.
Спрос на логистические объекты остается стабильным, а качественных складов с температурными режимами на южном направлении недостаточно, отмечает руководитель отдела складских и индустриальных помещений JLL Евгений Бумагин. По его словам, «Четыре сезона» имеют хорошую транспортную доступность и развитую инфраструктуру: рядом подъезды с Каширского шоссе и крупные федеральные трассы М4 и М2, связывающие Москву с южными регионами. Хотя это уже не новый объект, он все равно будет востребован из-за удачного расположения, резюмирует эксперт.
С ним согласен и Фомиченко, который отмечает, что основные потребители мультитемпературных складов – продуктовые ритейлеры и производители продуктов питания. Такие объекты, по его словам, всегда будут востребованы в связи с высоким спросом конечных потребителей на продукты и товары первой необходимости. Ставка аренды в таком объекте, по словам Фомиченко, может составлять 6000–6500 руб. за 1 кв. м в год.