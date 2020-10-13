Акционер ПИК Гордеев договаривается о продаже ТРЦ Columbus

Исходя из выручки Columbus его рыночная стоимость составляет около 50 млрд руб., говорит директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько. Похожая оценка и у партнера Colliers International Станислава Бибика – 40–50 млрд руб. Член совета директоров JLL Микаэл Казарян отмечает, что в случае продажи комплекса это будет одна из крупнейших сделок на рынке коммерческой недвижимости за всю его историю. Если говорить о торговых центрах, то, по его словам, масштабней была лишь продажа портфеля объектов группы Immofinanz на 478 386 кв. м компании Fort Group в конце 2017 г. и комплекса «Ривьера» на 298 000 кв. м фонду KLS Eurasia Venture Fund в 2018 г. Бибик, а также директор департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев называют Columbus одним из самых качественных торговых центров в Москве. По словам последнего, объекты такого уровня быстрее всего восстанавливаются в кризисные периоды, поэтому они вызывают повышенный интерес у инвесторов. С ним согласна и Малахатько, которая отмечает, что Columbus, по данным на сентябрь 2020 г., был полностью заполнен арендаторами. Кроме того, трафик объекта с 2016 по 2019 г. увеличился в 2 раза, сейчас товарооборот с 1 кв. м у него один из самых высоких в Москве, говорит она.