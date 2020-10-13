Акционер ПИК Гордеев договаривается о продаже ТРЦ Columbus

Акционер ПИК Гордеев договаривается о продаже ТРЦ ColumbusСреди претендентов — руководство инвесткомпании Malltech
Структура акционера группы ПИК Сергея Гордеева рассматривает возможность продажи торгово-развлекательного центра Columbus, расположенного около ст. м. «Пражская». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших как с самим объектом, так и с потенциальными претендентами на него. Один из них говорит, что покупкой комплекса интересуется компания Malltech. С ней, по его словам, переговоры находятся в наиболее продвинутой стадии. Еще два уточняют, что приобретение Columbus рассматривает не Malltech, а топ-менеджеры этой компании. Представители Malltech и Гордеева от комментариев отказались.
Источник, близкий к одной из сторон переговоров, уточняет, что Malltech и структура Гордеева начали договариваться по Columbus еще летом, т. е. сразу после снятия всех ограничений в Москве. Саму сделку планировалось закрыть до конца года, добавляет один из консультантов, работавших с объектом. Но сейчас в связи с ростом курсов валют и угрозы нового закрытия торговых центров из-за увеличения количества заболевших коронавирусом переговоры о продаже Columbus временно приостановлены, говорят собеседники «Ведомостей». Они уточняют, что часть долговой нагрузки по этому объекту номинирована в долларах и евро. К переговорам стороны, по их словам, могут вернуться после стабилизации ситуации на рынке. Впрочем, в этом случае покупателем не обязательно уже выступят топ-менеджеры Malltech, говорят они.
Columbus – один из крупнейших торгово-развлекательных комплексов в Москве (227 000 кв. м). Среди арендаторов – гипермаркет «О’кей», кинотеатр «Киномакс», парки развлечений «Кидс сити», Joki Joya, Kidlandia, магазины Adidas, Deichmann, H&M и т. д. Центр был построен в 2014 г. структурой, которую газета «Коммерсантъ» связывала с бывшим депутатом Госдумы Ильдаром Самиевым, а также бизнесменами Соломоном и Романом Манашировыми. У них Columbus и приобрела структура Гордеева.
Malltech (ранее «Росевродевелопмент») была создана топ-менеджерами «Росеврогрупп», ее миноритарным акционером сейчас выступает банк Goldman Sachs. Компания специализируется на управлении торговой и складской недвижимостью. За 16 лет она построила в общей сложности 1 млн кв. м, сказано на ее сайте. Среди ее проектов – торгово-развлекательные центры «Лето» в Санкт-Петербурге, «Планета» в Перми, Уфе, Новокузнецке и Красноярске, а также «Аура» в Новосибирске. Таким образом, в случае покупки Columbus это будет первый торговый объект топ-менеджеров Malltech в Москве.
Исходя из выручки Columbus его рыночная стоимость составляет около 50 млрд руб., говорит директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько. Похожая оценка и у партнера Colliers International Станислава Бибика – 40–50 млрд руб. Член совета директоров JLL Микаэл Казарян отмечает, что в случае продажи комплекса это будет одна из крупнейших сделок на рынке коммерческой недвижимости за всю его историю. Если говорить о торговых центрах, то, по его словам, масштабней была лишь продажа портфеля объектов группы Immofinanz на 478 386 кв. м компании Fort Group в конце 2017 г. и комплекса «Ривьера» на 298 000 кв. м фонду KLS Eurasia Venture Fund в 2018 г. Бибик, а также директор департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев называют Columbus одним из самых качественных торговых центров в Москве. По словам последнего, объекты такого уровня быстрее всего восстанавливаются в кризисные периоды, поэтому они вызывают повышенный интерес у инвесторов. С ним согласна и Малахатько, которая отмечает, что Columbus, по данным на сентябрь 2020 г., был полностью заполнен арендаторами. Кроме того, трафик объекта с 2016 по 2019 г. увеличился в 2 раза, сейчас товарооборот с 1 кв. м у него один из самых высоких в Москве, говорит она.
Бибик не видит ничего страшного в том, что переговоры о покупке Сolumbus могли приостановиться из-за текущей экономической ситуации.
Он обращает внимание на то, что структурирование сделок с такими крупными объектами, как правило, занимает большое количество времени. К примеру, покупка бизнес-центра «Воздвиженка-центр» (экс-«Военторг») китайской Fosun International завершилась лишь через два года после начала переговоров, напоминает он.