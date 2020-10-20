15-20% нового жилья строится без привлечения средств дольщиков

15-20% нового жилья строится без привлечения средств дольщиковТакие проекты финансируют сами девелоперы, их соинвесторы или паевые фонды
Львиная доля проектов на первичном рынке жилья продается по ДДУ. Но примерно 10–15% строится без привлечения денег дольщиков. «Ведомости» разбирались, кто строит, не продавая квартиры на этапе строительства, и почему.
По данным столичного Росреестра, количество продаж по ДДУ с использованием эскроу-счетов за год выросло практически втрое: в августе 2020 г. – 2356, тогда как годом ранее – 853. На сегодняшний день более трети продаж по ДДУ оформляется с использованием эскроу-счетов.
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