Мэрия Москвы нашла покупателя на квартал на Никольской улице

От Салтыковых до Тухачевского

Чижевское подворье – одна из крупнейших усадеб в районе Китай-города. Старейшее здание подворья – храм Успения Пресвятой Богородицы: он был построен боярами Салтыковыми в 1691 г., это памятник культуры федерального значения. На территории подворья также находилась усадьба Салтыковых. Со второй половины XVIII в. у комплекса постоянно менялись владельцы, среди них – княгиня Наталья Долгорукая, граф Валентин Мусин-Пушкин, генерал-поручик Михаил Потемкин и др. В 1842 г. участок на Никольской приобрели банкиры Гавриил и Алексей Чижовы, они существенно перестроили здания подворья – там появились гостиницы, торговые лавки и т. д. После революции объекты (включая храм) использовались наркоматами путей сообщения и военных и морских дел, а также как общежитие Реввоенсовета: тут, в частности, жили маршалы Василий Блюхер, Михаил Тухачевский, Константин Рокоссовский. С начала 2000-х подворье находилось в полуразрушенном состоянии.