Мэрия Москвы нашла покупателя на квартал на Никольской улице

Мэрия Москвы нашла покупателя на квартал на Никольской улицеMR Group может перестроить его в апарт-комплекс
Компании «Рассвет инвест» и «Б-холдинг» подали заявки на участие в аукционе по продаже зданий Чижевского и Шереметьевского подворий, расположенных недалеко от Кремля, следует из протокола торгов, который опубликован на инвестиционном портале правительства Москвы. Там сказано, что общая площадь квартала на пересечении Никольской улицы и Большого Черкасского переулка составляет 25 296 кв. м.
Изначально реконструкцией Чижевского подворья должна была заниматься корпорация «Альт» бизнесмена Владимира Переверзева. Он еще в середине 2000-х гг. хотел перестроить его в современный многофункциональный комплекс общей площадью 44 200 кв. м. Там должны были появиться гостиница под управлением люксовой международной сети Raffles Hotels & Resorts, апартаменты и торговая галерея.
Инвестиции в проект тогда оценивались в $200 млн. Позже площадь проекта выросла до 81 500 кв. м, следует из его презентации. Впрочем, закончить работы «Альт» не успел, в прошлом году по заявлению банка «Траст» корпорация была признана банкротом. В итоге правительство Москвы инвестдоговор с ней на реализацию проекта на Никольской улице расторгло. А в этом году структура столичного департамента имущества выставила здания усадеб на торги с начальной ценой 4,19 млрд руб.
От Салтыковых до Тухачевского
Чижевское подворье – одна из крупнейших усадеб в районе Китай-города. Старейшее здание подворья – храм Успения Пресвятой Богородицы: он был построен боярами Салтыковыми в 1691 г., это памятник культуры федерального значения. На территории подворья также находилась усадьба Салтыковых. Со второй половины XVIII в. у комплекса постоянно менялись владельцы, среди них – княгиня Наталья Долгорукая, граф Валентин Мусин-Пушкин, генерал-поручик Михаил Потемкин и др. В 1842 г. участок на Никольской приобрели банкиры Гавриил и Алексей Чижовы, они существенно перестроили здания подворья – там появились гостиницы, торговые лавки и т. д. После революции объекты (включая храм) использовались наркоматами путей сообщения и военных и морских дел, а также как общежитие Реввоенсовета: тут, в частности, жили маршалы Василий Блюхер, Михаил Тухачевский, Константин Рокоссовский. С начала 2000-х подворье находилось в полуразрушенном состоянии.
Исходя из лотовой документации победителем аукциона, скорее всего, станет «Б-холдинг»: он предложил за комплекс зданий 4,2 млрд руб., тогда как его оппонент готов приобрести его по начальной цене. «Б-холдинг», согласно ЕГРЮЛу, принадлежит совладельцу девелопера MR Group Роману Тимохину. MR Group – один из крупнейших девелоперов Москвы, в его портфеле около 6 млн кв. м. Среди проектов – жилые комплексы «Павелецкая сити», «Метрополия», «Фили сити», «Фили град», бизнес-центр iCity и проч. Директор по маркетингу компании Евгения Старкова подтвердила, что компания подала заявку на участие в аукционе, но другие комментарии пообещала предоставить после подведения итогов торгов. Кто стоит за «Рассвет инвестом» – не известно. По данным «СПАРК-Интерфакса», его основной владелец – Елена Блохина. Связаться с ней не удалось.
Здания Чижевского и Шереметьевского подворий, скорее всего, будут реконструированы в современный многофункциональный комплекс, который будет включать в себя апартаменты и объекты стрит-ритейла, считает директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько. Если площадь зданий при этом не изменится, то инвестиции в этот проект, по ее мнению, составят $96 млн. Директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова тоже считает, что в таком месте будут востребованы апартаменты и офисы. Но окончательная концепция проекта, по ее мнению, будет зависеть от тех ограничений, которые накладывает на комплекс охранный статус.
Широкова также напоминает, что MR Group в этом году начала развивать новый зонтичный бренд MR Private, под которым будут строиться объекты в элитном сегменте. На сайте девелопера сказано, что MR Private занимается клубным домом «Абрикосов» в Потаповском переулке (около 5000 кв. м, партнер – миноритарий «Магнита» Алексей Богачев) и Bulgari Hotel & Residences Moscow на Большой Никитской улице (также с Богачевым). Кроме того, MR Group выступает fee-девелопером премиального жилого комплекса на 37 000 кв. м, который планирует возвести в Соймоновском проезде младший сын бывшего владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана Яков.