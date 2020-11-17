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Пандемия изменила не только запросы и привычки покупателей в торговых центрах

Девелоперы и арендаторы пересматривают договоры и развивают новые сервисы
Ирина Иваненко
Восстановление трафика торговых центров до докризисного уровня в Knight Frank ожидают не ранее середины 2021 г., а по некоторым сегментам (развлекательные центры, кинотеатры) не ранее конца следующего года /Максим Стулов / Ведомости

Эпидемиологическая безопасность вышла на первый план, открыв дорогу бесконтактной доставке, услугам «по подписке» и онлайн-покупкам. В то же время исследование, проведенное JLL и агентством «Сканмаркет» этой осенью (опросили 420 человек в возрасте 21–55 лет), показало: 68% респондентов планируют посещать торговые центры (ТЦ) так же, как и прежде, еще 10% рассчитывают ходить даже чаще. Лишь около 18% горожан думают, что будут посещать ТРЦ реже, из них 41% боится вируса, а каждый пятый ссылается на снижение уровня доходов, говорится в распространенном компанией пресс-релизе. Людям нужны традиционный ритейл и возможности интересно проводить досуг, положительные эмоции от покупок и развлечений – все то, что могут дать ТРЦ и не может обеспечить онлайн-торговля, утверждают эксперты и консультанты. 

Но владельцам ТЦ надо постараться, чтобы вернуть и трафик, и товарооборот после режима самоизоляции – и одновременно не дать повода себя снова закрыть. Проблема в том, что множество объектов давно нуждаются в реконцепции и это никах не связано с пандемией, комментирует Полина Жилкина, руководитель отдела торговых помещений JLL. А связано, по ее мнению, с конкурентными условиями, неэффективным управлением объектом, несбалансированным составом арендаторов и устаревшими форматами магазинов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных