Пандемия изменила не только запросы и привычки покупателей в торговых центрах

Эпидемиологическая безопасность вышла на первый план, открыв дорогу бесконтактной доставке, услугам «по подписке» и онлайн-покупкам. В то же время исследование, проведенное JLL и агентством «Сканмаркет» этой осенью (опросили 420 человек в возрасте 21–55 лет), показало: 68% респондентов планируют посещать торговые центры (ТЦ) так же, как и прежде, еще 10% рассчитывают ходить даже чаще. Лишь около 18% горожан думают, что будут посещать ТРЦ реже, из них 41% боится вируса, а каждый пятый ссылается на снижение уровня доходов, говорится в распространенном компанией пресс-релизе. Людям нужны традиционный ритейл и возможности интересно проводить досуг, положительные эмоции от покупок и развлечений – все то, что могут дать ТРЦ и не может обеспечить онлайн-торговля, утверждают эксперты и консультанты.