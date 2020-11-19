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До 10% общей площади в новых ЖК застройщики отводят под инфраструктуру

Более половины из них занимает ритейл
Людмила Чичерова
Владельцы кафе и ресторанов проявляют все больший интерес к помещениям в районах новостроек /A101

Более половины из них занимает ритейл (например, в проектах «А101» – до 63%), плюс к помещениям в первых этажах жилых домов или в стилобатах зачастую дополнительно строятся торговые центры, если проект масштабный. Коммерческие площади девелоперы предпочитают продавать, а не сдавать в аренду, ссылаясь на то, что это для них непрофильный бизнес.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты говорят, что торговая недвижимость занимает все больше места в проектах ЖК и становится все разнообразнее. Александра Мамохина, директор по маркетингу Level Group, указывает, что к этому стремятся сами девелоперы жилых комплексов, тогда как строительство новых крупных торговых центров в городе ограничено недостатком удачных площадок и общей ситуацией на рынке коммерческой недвижимости. «Мы рассматриваем коммерческую инфраструктуру как полноценный объект ритейла, – утверждает Рустам Топчиев, заместитель гендиректора MR Group. – Пользоваться ею будут как будущие жители нашего комплекса, так и те, кто живет в зоне первичного охвата. При проектировании инфраструктуры мы учитываем потребности каждой из этих аудиторий».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных