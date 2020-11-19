До 10% общей площади в новых ЖК застройщики отводят под инфраструктуру

Опрошенные «Ведомостями» эксперты говорят, что торговая недвижимость занимает все больше места в проектах ЖК и становится все разнообразнее. Александра Мамохина, директор по маркетингу Level Group, указывает, что к этому стремятся сами девелоперы жилых комплексов, тогда как строительство новых крупных торговых центров в городе ограничено недостатком удачных площадок и общей ситуацией на рынке коммерческой недвижимости. «Мы рассматриваем коммерческую инфраструктуру как полноценный объект ритейла, – утверждает Рустам Топчиев, заместитель гендиректора MR Group. – Пользоваться ею будут как будущие жители нашего комплекса, так и те, кто живет в зоне первичного охвата. При проектировании инфраструктуры мы учитываем потребности каждой из этих аудиторий».