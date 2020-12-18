Склады и жилье привлекают инвесторов больше, чем магазины

По прогнозам Knight Frank, в этом году недвижимость России получит 230 млрд руб., на 18% меньше, чем годом ранее. «Ведомости» выяснили, какие объекты привлекают инвесторов в условиях, когда офисных работников переводят на удаленку, а торговлю – в онлайн.