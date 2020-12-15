Level Group выходит на рынок элитной недвижимости

Level Group выходит на рынок элитной недвижимостиКомпания построит два жилых комплекса в Хамовниках
Level Group закрыла сделку по приобретению двух площадок под строительство жилья в Хамовниках: речь идет о двух участках на Саввинской набережной, вл. 17 и 27. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компанией. Представитель девелопера эту информацию подтвердил. По его словам, на первом участке Level Group планирует сделать лофт-комплекс на 2761 кв. м, на втором – построить клубный дом на 15 225 кв. м. Инвестиции в эти проекты составят более 5 млрд руб., говорит собеседник «Ведомостей». Летом прошлого года газета «Коммерсантъ» сообщала, что Level Group ведет переговоры о покупке площадки на Саввинской набережной у дочери бывшего управляющего делами президента России Павла Бородина Екатерины. Параметры проектов издание не сообщало. Связаться с Екатериной Бородиной не удалось.
Level Group была создана бывшим членом Совета Федерации от Белгородской области и основным владельцем агрохолдинга «Русагро» Вадимом Мошковичем после продажи компании «А101 девелопмент» (владеет 2100 га в новой Москве) группе «Сафмар» за $800 млн в 2015 г. Его партнером стал бывший топ-менеджер «А101 девелопмента» Кирилл Игнахин. Ему сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит 24,17% Level Group. Остальное – у структуры Мошковича (70%) и других топ-менеджеров девелопера.