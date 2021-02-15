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Дом.РФ выбрала первые площадки под программу развития ИЖС

На них можно возвести более 700 000 кв. м недвижимости
Антон Филатов
После перехода части людей на удаленную работу индивидуальное жилье понадобилось всем /Александр Рощин / ТАСС

Дом.РФ подобрала первые пять площадок, которые будут использованы по программе развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Это «Ведомостям» рассказал представитель госкомпании и подтвердил Александр Якубовский, руководитель рабочей группы по защите прав дольщиков президиума партии «Единая Россия» (занимается законодательным обеспечением программы).

По их словам, пилотный проект планируется реализовать в Иркутской области: там на 54,6 га может быть построен коттеджный поселок на 62 280 кв. м с туристическим и рекреационным кластерами. Еще четыре объекта по программе ИЖС появятся в Алтайском и Красноярском краях, Башкирии и Смоленской области. На 603 га в этих регионах предлагается возвести более 650 000 кв. м недвижимости. Инвестиции в эти проекты должны составить 20–25 млрд руб., подсчитал партнер Colliers International Владимир Сергунин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных