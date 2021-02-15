Дом.РФ выбрала первые площадки под программу развития ИЖС

По их словам, пилотный проект планируется реализовать в Иркутской области: там на 54,6 га может быть построен коттеджный поселок на 62 280 кв. м с туристическим и рекреационным кластерами. Еще четыре объекта по программе ИЖС появятся в Алтайском и Красноярском краях, Башкирии и Смоленской области. На 603 га в этих регионах предлагается возвести более 650 000 кв. м недвижимости. Инвестиции в эти проекты должны составить 20–25 млрд руб., подсчитал партнер Colliers International Владимир Сергунин.