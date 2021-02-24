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У двух люксовых торговых комплексов в центре Москвы опять поменялись собственники

Совладельцем «Гименея» и «Якиманки, 26» стал бывший топ-менеджер «Транснефти»
Антон Филатов Мария Истомина
«Якиманка, 26» и «Гименей» за последние несколько лет несколько раз сменили владельцев /АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ / ВЕДОМОСТИ

У люксовых торговых комплексов «Гименей» и «Якиманка, 26», расположенных на ул. Большая Якиманка в центре Москвы, в очередной раз сменились владельцы. В середине декабря новыми собственниками компаний, которые владеют этими объектами, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», стали Михаил Арустамов и Валентина Долженкова. До того собственниками центров выступали кипрские офшоры.

О Долженковой ничего не известно. Арустамов – бывший первый вице-президент «Транснефти». Он также входил в советы директоров инжиниринговой компании «Стройтрансгаз» (контролируется миллиардером Геннадием Тимченко) и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, а также был и. о. гендиректора «Зарубежнефти». В 2012 г. «Транснефть» сообщила о переводе Арустамова на должность советника ее президента Николая Токарева. Представитель компании сообщил, что бизнесмен не работает в ней уже много лет. Связаться с Арустамовым и Долженковой не удалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных