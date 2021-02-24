У двух люксовых торговых комплексов в центре Москвы опять поменялись собственники

О Долженковой ничего не известно. Арустамов – бывший первый вице-президент «Транснефти». Он также входил в советы директоров инжиниринговой компании «Стройтрансгаз» (контролируется миллиардером Геннадием Тимченко) и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, а также был и. о. гендиректора «Зарубежнефти». В 2012 г. «Транснефть» сообщила о переводе Арустамова на должность советника ее президента Николая Токарева. Представитель компании сообщил, что бизнесмен не работает в ней уже много лет. Связаться с Арустамовым и Долженковой не удалось.