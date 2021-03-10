Группа «Самолет» потратит 8 млрд рублей на цифровизацию бизнеса

По словам представителя «Самолета», сейчас все расчеты выполненных работ с подрядчиками фактически идут вручную, это занимает до двух недель, а сами компании получают оплату в лучшем случае раз в месяц. Цифровизация позволит ускорить эту процедуру, в результате чего девелопер сможет платить подрядчикам чаще или оплачивать работу частями. Последние за счет этого смогут нанимать на стройку рабочих более высокой квалификации. В среднем расчет сметы на одном крупном проекте может занимать два месяца, после оцифровки он уменьшится до двух минут, уверяет собеседник «Ведомостей». Он также добавляет, что компания сможет за счет автоматизации информации по некачественным работам не допустить на тендеры тех подрядчиков, которые работают с большим количеством брака. Это тоже экономит время, так как замена подрядчика зачастую приводит к простоям на строительной площадке, которые достигают полугода.