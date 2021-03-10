Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

Группа «Самолет» потратит 8 млрд рублей на цифровизацию бизнеса

Это должно ускорить строительство жилых комплексов и повысить их качество
Антон Филатов
Сейчас все расчеты выполненных работ с подрядчиками фактически идут вручную, это занимает до двух недель, цифровизация позволит это ускорить /Евгений Разумный / Ведомости

Девелоперская группа «Самолет» планирует в течение пяти лет потратить на цифровизацию своего бизнеса и покупку IT-проектов около 8 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказал первый заместитель гендиректора компании Виталий Руденко. По его словам, это позволит увеличить эффективность работы группы, снизит сроки строительства и повысит качество самих проектов.

По словам представителя «Самолета», сейчас все расчеты выполненных работ с подрядчиками фактически идут вручную, это занимает до двух недель, а сами компании получают оплату в лучшем случае раз в месяц. Цифровизация позволит ускорить эту процедуру, в результате чего девелопер сможет платить подрядчикам чаще или оплачивать работу частями. Последние за счет этого смогут нанимать на стройку рабочих более высокой квалификации. В среднем расчет сметы на одном крупном проекте может занимать два месяца, после оцифровки он уменьшится до двух минут, уверяет собеседник «Ведомостей». Он также добавляет, что компания сможет за счет автоматизации информации по некачественным работам не допустить на тендеры тех подрядчиков, которые работают с большим количеством брака. Это тоже экономит время, так как замена подрядчика зачастую приводит к простоям на строительной площадке, которые достигают полугода.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных