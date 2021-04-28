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ВЭБ.РФ нашел партнера по строительству комплекса «РЖД-сити» у Рижского вокзала

Fee-девелопером этого проекта стала компания «РГ-девелопмент»
Антон Филатов
«РЖД-сити» планируется построить на территории Рижского грузового двора площадью 20 га /РЖД

Масштабный многофункциональный комплекс «РЖД-сити», который должен появиться рядом с Рижским вокзалом, будет возводить девелоперская компания «РГ-девелопмент». Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близкие к участникам этого проекта. По их словам, она выбрана fee-девелопером этого проекта (т. е. будет управлять процессом строительства за вознаграждение). Представитель «РГ-девелопмента» эту информацию подтвердил, но другие подробности пообещал предоставить позже.

«РЖД-сити» планируется построить на территории Рижского грузового двора площадью 20 га. На этом участке появится более 700 000 кв. м недвижимости, из которых 457 000 кв. м – общественно-деловая часть: она включает в себя новую штаб-квартиру РЖД, бизнес-центры, объекты культуры, спорта и образования, торговые и рекреационные зоны. На площадке также предусмотрено возведение 251 000 кв. м жилья. Разработкой концепции проекта занимается японская компания Nikken Sekkei, проектировщик – «Горпроект» (занимался башней «Лахта центр» для «Газпрома» в Санкт-Петербурге). Работы должны начаться в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных