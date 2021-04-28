ВЭБ.РФ нашел партнера по строительству комплекса «РЖД-сити» у Рижского вокзала

Масштабный многофункциональный комплекс «РЖД-сити», который должен появиться рядом с Рижским вокзалом, будет возводить девелоперская компания «РГ-девелопмент». Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близкие к участникам этого проекта. По их словам, она выбрана fee-девелопером этого проекта (т. е. будет управлять процессом строительства за вознаграждение). Представитель «РГ-девелопмента» эту информацию подтвердил, но другие подробности пообещал предоставить позже.