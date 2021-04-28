ВЭБ.РФ нашел партнера по строительству комплекса «РЖД-сити» у Рижского вокзала

ВЭБ.РФ нашел партнера по строительству комплекса «РЖД-сити» у Рижского вокзалаFee-девелопером этого проекта стала компания «РГ-девелопмент»
Масштабный многофункциональный комплекс «РЖД-сити», который должен появиться рядом с Рижским вокзалом, будет возводить девелоперская компания «РГ-девелопмент». Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близкие к участникам этого проекта. По их словам, она выбрана fee-девелопером этого проекта (т. е. будет управлять процессом строительства за вознаграждение). Представитель «РГ-девелопмента» эту информацию подтвердил, но другие подробности пообещал предоставить позже.
«РЖД-сити» планируется построить на территории Рижского грузового двора площадью 20 га. На этом участке появится более 700 000 кв. м недвижимости, из которых 457 000 кв. м – общественно-деловая часть: она включает в себя новую штаб-квартиру РЖД, бизнес-центры, объекты культуры, спорта и образования, торговые и рекреационные зоны. На площадке также предусмотрено возведение 251 000 кв. м жилья. Разработкой концепции проекта занимается японская компания Nikken Sekkei, проектировщик – «Горпроект» (занимался башней «Лахта центр» для «Газпрома» в Санкт-Петербурге). Работы должны начаться в 2022 г.