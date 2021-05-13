O1 Properties инвестирует в стартап, занимающийся подбором мастеров по отделке для девелоперов

Стартап «Точно» связывает мастеров, занимающихся отделкой квартир, с девелоперами. Последние с помощью платформы смогут контролировать ход работ и финансовые потоки в режиме онлайн, а мастера будут получать задания через мобильное приложение без участия прорабов. По словам Баннова, отсутствие посредников будет способствовать увеличению размера окладов исполнителей за оказанные услуги. Создатели платформы не раскрываются.