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O1 Properties инвестирует в стартап, занимающийся подбором мастеров по отделке для девелоперов

С учетом увеличения доли квартир с ремонтом в Москве такой проект может быть востребован
Дарья Молоткова Антон Филатов
Стартап «Точно» может столкнуться с проблемой нехватки кадров /Алексей Куденко / РИА Новости

Цифровая платформа «Точно» привлекла $10 млн от фонда, одним из крупнейших инвесторов которого выступает инвесткомпания O1 Properties. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по инвестициям последней Александр Эрдман. Технический директор «Точно» Дмитрий Баннов эту информацию подтвердил. Других инвесторов фонда они не разглашают.

Стартап «Точно» связывает мастеров, занимающихся отделкой квартир, с девелоперами. Последние с помощью платформы смогут контролировать ход работ и финансовые потоки в режиме онлайн, а мастера будут получать задания через мобильное приложение без участия прорабов. По словам Баннова, отсутствие посредников будет способствовать увеличению размера окладов исполнителей за оказанные услуги. Создатели платформы не раскрываются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных