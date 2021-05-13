O1 Properties инвестирует в стартап, занимающийся подбором мастеров по отделке для девелоперов

O1 Properties инвестирует в стартап, занимающийся подбором мастеров по отделке для девелоперовС учетом увеличения доли квартир с ремонтом в Москве такой проект может быть востребован
Цифровая платформа «Точно» привлекла $10 млн от фонда, одним из крупнейших инвесторов которого выступает инвесткомпания O1 Properties. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по инвестициям последней Александр Эрдман. Технический директор «Точно» Дмитрий Баннов эту информацию подтвердил. Других инвесторов фонда они не разглашают.
Стартап «Точно» связывает мастеров, занимающихся отделкой квартир, с девелоперами. Последние с помощью платформы смогут контролировать ход работ и финансовые потоки в режиме онлайн, а мастера будут получать задания через мобильное приложение без участия прорабов. По словам Баннова, отсутствие посредников будет способствовать увеличению размера окладов исполнителей за оказанные услуги. Создатели платформы не раскрываются.