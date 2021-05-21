Компания бывшего топ-менеджера «Галс-девелопмента» построит логопарк в Домодедове

Компания бывшего топ-менеджера «Галс-девелопмента» построит логопарк в ДомодедовеЭто будет один из крупнейших складских объектов в Московском регионе
Американская AIG Global Real Estate продала один из последних своих активов в России. Участок общей площадью 78 га в Домодедове у нее выкупила компания HD Development, созданная бывшим топ-менеджером «Галс-девелопмента» Леонидом Капровым, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с участниками сделки. Капров эту информацию подтвердил. По его словам, часть купленной территории планируется использовать под строительство технопарка. Другие участники рынка смогут приобрести у компании небольшие участки для размещения производственных и логистических комплексов. На оставшейся площадке HD Development хочет возвести порядка 200 000 кв. м складов, уточняет Капров. Запрос в AIG Global Real Estate остался без ответа.
У HD Development, как следует из информации на ее сайте, уже есть один проект в складском сегменте – комплекс на 38 000 кв. м на территории технопарка «М-4» в Домодедове. Сама компания, по данным «СПАРК-Интерфакса», на 72,6% принадлежит Капрову, еще 6,36% – у его брата Николая. Первый ранее занимал должность старшего вице-президента входящей в группу ВТБ компании «Галс-девелопмент». Второй работал там же в департаменте продаж.