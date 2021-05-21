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Компания бывшего топ-менеджера «Галс-девелопмента» построит логопарк в Домодедове

Это будет один из крупнейших складских объектов в Московском регионе
Дарья Молоткова Антон Филатов
Дефицит площадей и высокий спрос со стороны клиентов позволят девелоперам в ближайшие пару лет заработать /Максим Стулов / Ведомости

Американская AIG Global Real Estate продала один из последних своих активов в России. Участок общей площадью 78 га в Домодедове у нее выкупила компания HD Development, созданная бывшим топ-менеджером «Галс-девелопмента» Леонидом Капровым, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с участниками сделки. Капров эту информацию подтвердил. По его словам, часть купленной территории планируется использовать под строительство технопарка. Другие участники рынка смогут приобрести у компании небольшие участки для размещения производственных и логистических комплексов. На оставшейся площадке HD Development хочет возвести порядка 200 000 кв. м складов, уточняет Капров. Запрос в AIG Global Real Estate остался без ответа.

У HD Development, как следует из информации на ее сайте, уже есть один проект в складском сегменте – комплекс на 38 000 кв. м на территории технопарка «М-4» в Домодедове. Сама компания, по данным «СПАРК-Интерфакса», на 72,6% принадлежит Капрову, еще 6,36% – у его брата Николая. Первый ранее занимал должность старшего вице-президента входящей в группу ВТБ компании «Галс-девелопмент». Второй работал там же в департаменте продаж.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных