Компания бывшего топ-менеджера «Галс-девелопмента» построит логопарк в Домодедове

У HD Development, как следует из информации на ее сайте, уже есть один проект в складском сегменте – комплекс на 38 000 кв. м на территории технопарка «М-4» в Домодедове. Сама компания, по данным «СПАРК-Интерфакса», на 72,6% принадлежит Капрову, еще 6,36% – у его брата Николая. Первый ранее занимал должность старшего вице-президента входящей в группу ВТБ компании «Галс-девелопмент». Второй работал там же в департаменте продаж.