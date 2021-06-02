Level Group Вадима Мошковича нашла партнера по элитному проекту в центре Москвы

Level Group Вадима Мошковича нашла партнера по элитному проекту в центре МосквыСоинвестором строительства жилого комплекса на Саввинской набережной станет миноритарий «Магнита» Алексей Богачев
Управляющая активами бизнесмена Алексея Богачева компания «МСК менеджмент», по данным «СПАРК-Интерфакса», стала владельцем 28,2% акций завода «Машиноаппарат». Этому предприятию принадлежат права на 0,8 га и здания общей площадью 20 000 кв. м в Большом Саввинском переулке в центре Москвы. Два года назад контроль на ним получила девелоперская компания Level Group Вадима Мошковича и Кирилла Игнахина: она приобрела примерно 57% акций завода и планировала построить там элитный жилой комплекс общей площадью 25 000–28 000 кв. м, рассказывали консультанты, работавшие с ней. Сейчас, согласно «СПАРК-Интерфаксу», структуре Level Group – ООО «ББ плейс девелопмент» – принадлежит 28,7% акций «Машиноаппарата». Представитель девелопера от комментариев отказался. Богачев перенаправил вопросы «Ведомостей» в «МСК менеджмент». Там на запрос не ответили.
Богачев, чье состояние журнал Forbes по итогам прошлого года оценил в $700 млн, известен как миноритарий сети «Магнит» и акционер банка «Система». Впрочем, бизнесмен также занимается выращиванием роз и активно инвестирует и в недвижимость. Ему, к примеру, принадлежат площади в бизнес-центре «Парк Победы» на ул. Василисы Кожиной. Есть у него и девелоперские проекты в партнерстве с крупными застройщиками. Так, его структура вместе с Wainbridge Кирилла Писарева и MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко строит люксовый отель Bulgari на Большой Никитской улице. Богачев также выступает соинвестором и других проектов MR Group – жилого комплекса «Фили-сити» в Багратионовском проезде, клубного дома «Абрикосов» в Потаповском переулке и башни iCity рядом с деловым центром «Москва-сити».
Девелоперы зовут партнеров
Крупные девелоперы часто привлекают соинвесторов в свои проекты. К примеру, пензенская компания «Рисан» стала партнером группы «Основа» по строительству многофункционального комплекса с апартаментами на 171 000 кв. м в рамках транспортно-пересадочного узла «Ростокино» на пр-те Мира, а также пока еще не анонсированного жилого дома на ул. Миклухо-Маклая. У Level Group есть совместные проекты с MR Group («Павелецкая сити»), а Capital Group реализует часть объектов в эконом-сегменте вместе с группой ПИК.
Теперь партнером бизнесмена стала и Level Group.
Недвижимость на сегодняшний момент на фоне в том числе низких ставок по банковским депозитам остается одним из самых высокодоходных инструментов для вложения и сохранения денег, говорит управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. По его словам, партнерства по девелоперским проектам позволяют застройщикам привлечь дополнительные средства, которые можно направить как на развитие конкретных площадок, так и на приобретение новых, инвестор же получает долю в прибыли от продажи квартир. C этим согласен и управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков, который отмечает, что в таких случаях, как с «Машиноаппаратом», профессиональный инвестор может поддержать проект на стадии, когда банковские кредиты еще не доступны, а девелоперу необходимо финансировать его за счет собственных средств.
Кроме того, партнерство позволяет сторонам еще и разделить риски при реализации сложных проектов, добавляет Лукашев. Ранее Игнахин в интервью «Ведомостям» рассказывал, что с учетом того, что «Машиноаппарат» является действующим предприятием по производству электродвигателей, которые используются в космической и оборонной промышленности, закрыть его просто так невозможно. Поэтому компания должна решить вопрос с выводом завода в другое место с сохранением всех технологий производства. Еще один риск, который есть у этой площадки, – миноритарные акционеры «Машиноаппарата», которые могут быть не согласны с планами, напоминают два консультанта, работавших с Level Group. Что это за акционеры, в отчетности предприятия не сказано.
Инвестиции в застройку территории «Машиноаппарата» действительно будут выгодны участникам проекта, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Партнер Colliers Владимир Сергунин считает, что на строительство элитного комплекса в этом месте понадобится 4–4,5 млрд руб., тогда как выручка от продажи квартир тут может составить около 19 млрд руб. Стоимость жилья в этом месте может превышать 2 млн руб. за 1 кв. м, добавляет управляющий партнер S.A. Ricci Алексей Богданов. Оценка Новикова – 750 000–800 000 руб. за 1 кв. м на старте продаж. Богданов также добавляет, что эта площадка – одна из немногих доступных под застройку в районе Хамовники.