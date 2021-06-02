Level Group Вадима Мошковича нашла партнера по элитному проекту в центре Москвы

Кроме того, партнерство позволяет сторонам еще и разделить риски при реализации сложных проектов, добавляет Лукашев. Ранее Игнахин в интервью «Ведомостям» рассказывал, что с учетом того, что «Машиноаппарат» является действующим предприятием по производству электродвигателей, которые используются в космической и оборонной промышленности, закрыть его просто так невозможно. Поэтому компания должна решить вопрос с выводом завода в другое место с сохранением всех технологий производства. Еще один риск, который есть у этой площадки, – миноритарные акционеры «Машиноаппарата», которые могут быть не согласны с планами, напоминают два консультанта, работавших с Level Group. Что это за акционеры, в отчетности предприятия не сказано.