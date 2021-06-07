В России появится первый жилой комплекс под итальянским брендом Armani

В России появится первый жилой комплекс под итальянским брендом ArmaniЕго построит на Якиманке компания Vos’hod, созданная акционером O1 Properties
Компания Armani Group, основанная итальянским модельером Джорджо Армани, стала партнером компании Vos’hod по проекту элитного жилого комплекса, который планируется построить в Старомонетном переулке на Якиманке в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель девелопера. Запрос в Armani Group остался без ответа. Но о том, что новый объект Vos’hod будет называться Armani/Casa Moscow Residences, знают и два консультанта, работавших с участниками проекта. Кроме того, по данным «СПАРК-Интерфакса», летом прошлого года девелопер зарегистрировал за собой домены armaniresidences.ru и armani-residences.ru.
Представитель Vos’hod уточняет, что компании теперь принадлежат эксклюзивные права на использование бренда Armani/Casa в проектах в сфере недвижимости в России. По его словам, кроме того, итальянская компания разработает для проекта девелопера дизайн резиденций и общественных зон.