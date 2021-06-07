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В России появится первый жилой комплекс под итальянским брендом Armani

Его построит на Якиманке компания Vos’hod, созданная акционером O1 Properties
Дарья Молоткова Антон Филатов
Бренды известных гостиничных операторов или премиальных одежных компаний в последнее время часто используются для реализации жилых проектов /Vos’hod

Компания Armani Group, основанная итальянским модельером Джорджо Армани, стала партнером компании Vos’hod по проекту элитного жилого комплекса, который планируется построить в Старомонетном переулке на Якиманке в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель девелопера. Запрос в Armani Group остался без ответа. Но о том, что новый объект Vos’hod будет называться Armani/Casa Moscow Residences, знают и два консультанта, работавших с участниками проекта. Кроме того, по данным «СПАРК-Интерфакса», летом прошлого года девелопер зарегистрировал за собой домены armaniresidences.ru и armani-residences.ru.

Представитель Vos’hod уточняет, что компании теперь принадлежат эксклюзивные права на использование бренда Armani/Casa в проектах в сфере недвижимости в России. По его словам, кроме того, итальянская компания разработает для проекта девелопера дизайн резиденций и общественных зон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных