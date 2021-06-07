В России появится первый жилой комплекс под итальянским брендом Armani

Компания Armani Group, основанная итальянским модельером Джорджо Армани, стала партнером компании Vos’hod по проекту элитного жилого комплекса, который планируется построить в Старомонетном переулке на Якиманке в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель девелопера. Запрос в Armani Group остался без ответа. Но о том, что новый объект Vos’hod будет называться Armani/Casa Moscow Residences, знают и два консультанта, работавших с участниками проекта. Кроме того, по данным «СПАРК-Интерфакса», летом прошлого года девелопер зарегистрировал за собой домены armaniresidences.ru и armani-residences.ru.